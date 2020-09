Wolves regaló jersey a fan tras ver la que hizo con la blusa de su esposa

Su creatividad y preferencia hacía el Wolverhampton tuvo recompensa.

INGLATERRA.— Un divertida ocurrencia y el "amor" a la camiseta han provocado que un aficionado del Wolverhampton reciba una gran sorpresa por parte del equipo mismo en el que milita el mexicano Raúl Jiménez.

La historia de Alan Cox, un aficionado de los Wolves en Inglaterra se ha viralizado, esto debido a las miles de reacciones que recibió su "versión" del uniforme de visitante del Wolverhampton.

El aficionado comentó que la idea de crear su jersey surgió tras una borrachera. Aquel día llegó a su hogar y vio a su esposa con una blusa "parecida" a uno de los modelos del equipo. Esto le hizo pensar que ella portaba un jersey de los Wolves.

Wolves have sent this fan a new away shirt after his homemade version went viral 😂👏



(via AlanCox/Facebook) pic.twitter.com/GcNBHHNbSl