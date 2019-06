¿Y este mexicano de donde salió?

Buenos dividendos para Elías Espadas tras el “no contest” de Atlantic City ante Ballard

Elías Espadas subió al cuadrilátero de la emblemática y famosa Atlantic City con un plan de trabajo bien definido. Pasara lo que pasara, él tenía claro que, peleando ante un rival invicto y muy bien posicionado, si salía con la diestra en alto los dividendos suyos subirían mucho más.

No ganó. Pero sus bonos sí subieron. Porque lo que hizo en tres raunds ante D’Mitrius Ballard lo dejaron muy bien parado en una de las sedes más famosas para el boxeo en Estados Unidos y en el mundo.

Un desafortunado cabezazo que recibió en la pelea en corto, en pleno primer asalto, marcó el camino. El réferi, por orden médica, determinó el final y se declaró un “no contest” en el tercero, justo cuando el peleador yucateco estaba mostrando su dominio ante una de las joyas que tiene el boxeo estadounidense actualmente.

“La neta, el vato sí estaba duro, estaba muy fuerte”, nos cuenta Elías mientras recorría Nueva York, donde paseaba aprovechando el viaje a la zona de la Gran Manzana, aún con el fresco recuerdo de la pelea del jueves pasado ante Ballard. La foto obligada con la famosa Estatua de la Libertad de fondo fue parte de la charla.

“Pero yo tenía una estrategia, un plan de pelea, y no me quería salir de ella”.

Había una adrenalina especial que se vio desde el primer campanazo…

“En el primer raund en que me dio el cabezazo, sí sentí el golpe, pero no pensé que estuviera tan grande la herida. Y cuando llegué a la esquina, fue claro todo: me dijeron que saliera a mantener la distancia para evitar que me siga dando golpes allá en la parte izquierda de la cara. Y así fue todo: me llevé el primero y el segundo raund, y ya en el tercero lo puse mal, lo hice ver mal. Todo iba bien”.

Pero “Latin” se sincera ante el comentario del Diario en el sentido de que estaba tocándose mucho la parte dañada, quizá por el sangrado abundante.

“La verdad sí. Fue complicado. Como tiré mucho en ese momento, se agitó más mi corazón, fue demasiado el golpeo que hice, y brotó más la sangre. Y, dicho y hecho, pararon la pelea. Y se jo… la cosa. Si hubiesen aguantado un raund más, se iban a las tarjetas y yo ganaba la pelea, pero con las reglas, marcaron el ‘no contest’”.

Tú decías que no querías que pararan la pelea, que sentías que podías seguir.

“Todos estaban satisfechos con lo que hice, eso está claro. Y cuando lo dije, pues estaba caliente, con la adrenalina. Es que yo quería ganar, pero sí, la neta, ya no podía ver bien. Se me complicaba la visión, y si nos íbamos a cinco o seis raunds, se me podría complicar más por la vista. Estaba muy grande la herida. Me metieron nueve puntadas, pero como estaba caliente, no lo sentía”.

¿Qué sigue ahora, tras la interesante demostración ante Ballard?

“Ahorita hay que esperar la revancha. Me dijeron que sí habrá la segunda pelea. Y tengo que acatar las órdenes médicas. Me voy a Mérida porque tendré 25 días sin entrenar, eso me dijo el doctor de la Comisión Atlética de Atlantic City. Estaré haciendo ejercicio para no perder forma y mantenerme en mi peso. Y apenas se pueda, a trabajar fuerte para la revancha”.

Más allá del resultado, el “no contest”, tuviste otras ganancias…

“Los promotores me llamaron, me felicitaron. La reacción de los fanáticos fue bien padre, se quedaron impresionados. Preguntaban: ‘¿y este mexicano de dónde salió? Está muy rápido, es fuerte’”.

“Mi mánager Pedro Díaz está contento con el desempeño que tuve. Creo que igual yo me quedé así. Porque estaba haciendo el plan que tenía y los aficionados vieron que yo le podía ganar a su peleador local”.

Y no era para menos: Espadas hizo ver mal a un peleador que subió con un palmarés de 20-0, con 14 antes del límite. Y esa racha pudo terminar de manos de un mexicano que sorprendió a todos en Atlantic City.— Gaspar Silveira Malaver