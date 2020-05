"Ya hemos tenido suficiente": Michael Jordan, sobre el racismo en EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO.- La leyenda de los Bulls de Chicago y el también mejor basquetbolista de la historia, Michael Jordan, rechazó la brutalidad policíaca y los actos racistas, apenas unos días después del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd.

"Estoy con los que están manifestándose contra el racismo y la violencia arraigados hacia las personas de color en nuestro país", dijo Jordan.

"Ya hemos tenido suficiente".

Jordan se había pronunciado en pocas ocasiones contra el racismo. De hecho, en su serie "The Last Dance" contó que no quiso pronunciarse a favor de un senador demócrata afroamericano, en unas elecciones que se realizaron en los 90.

Sin embargo, el asesinato de Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis y la posterior ola de manifestaciones en contra de la brutalidad policíaca han cambiado, al parecer, la postura pública de Jordan.

"Estoy profundamente triste, verdaderamente dolido y enojado. No tengo todas las respuestas, pero la fuerza de nuestras voces colectivas nos muestran nuestra unión. Debemos mostrar empatía y unión y nunca darle la espalda a la brutalidad", agregó el ex basquetbolista.

Al igual que Jordan, los Hornets de Charlotte, de los que también es propietario, publicaron un comunicado en el que rechazaban la violencia racista en contra de los ciudadanos afroamericanos.