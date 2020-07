Yanquis y Nacionales se arrodillan, antes de juego inaugural

WASHINGTON (AP) — Los Nacionales de Washington y los Yanquis de Nueva York se arrodillaron al mismo tiempo, antes de enfrentarse el jueves en el juego inaugural de la campaña.

La ceremonia previa al encuentro incluyó referencias al movimiento “Black Lives Matter”, a la pandemia de coronavirus —el doctor Anthony Fauci hizo el primer lanzamiento— y al título de la Serie Mundial conseguido por los Nacionales en 2019.

