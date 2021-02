Yildirim no cree en imposibles

El turco cree que le puede ganar al “Canelo” Álvarez

Avni Yildirim ya está ansioso de subir al cuadrilátero.

El turco viajará hoy a territorio estadounidense tras obtener la visa requerida para su cita ante el peleador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez de este 27 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami, por los títulos de peso supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo.

“Desde mi última pelea, he enfrentado algunas dificultades. La pandemia me afectó, pero fuimos pacientes y estuvimos entrenando. Nos preparamos en Estados Unidos y Alemania por 21 meses. Nunca me rendí. Vamos a buscar todas las oportunidades para ganar esta pelea”, dijo Yildirim en conferencia de prensa desde Turquía, su lugar de origen y en donde se está preparando.

La confianza que tiene Yildirim en él mismo no llegó de la noche a la mañana.

“Confío en mi entrenador Joel Díaz. Es un gran honor representar a mi país en tan grande plataforma. Nadie le da oportunidad al peleador turco, pero haremos lo mejor para traernos el cinturón a nuestro país”, añadió Yildirim, quien tiene 29 años de edad y una marca de 21-2 con 12 nócauts.

Díaz, entrenador del turco, se dijo satisfecho con el trabajo realizado en Turquía, tierra del retador.

“Todo bien, se cumplió un objetivo, pero una vez que tenemos la visa de Yildirim, es hora de ir a California, donde vamos a cerrar ya el sparring, hacer los últimos entrenamientos y ya el 21 de febrero nos iremos a Miami”, expresó el entrenador.

Joel dijo que no hay preocupación alguna por el tema del peso con Avni, por lo que la única encomienda será acoplarse al horario del continente americano.

“Lo único será que debemos aclimatarnos, de ahí en fuera estamos bien”, apuntó Joel, que tiene sangre michoacana.— ESPN