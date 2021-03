Yildirim no quiso perder la bolsa

Su entrenador revela que Avni tuvo coronavirus

De escándalo en escándalo sigue hablándose de la pelea que el turco sostuvo el sábado pasado en Miami ante Saúl “Canelo” Álvarez. Y es que ahora Joe Díaz, entrenador Avni Yildirim, rompió el silencio y habló por primera vez desde que el peleador turco sucumbiera por nócaut técnico en tres raunds.

Y una de las cosas que dejó en claro era que el peleador europeo tuvo Covid-19 poco antes de la contienda.

Yildirim era el retador mandatorio al cinto verde y oro para “Canelo” y tuvo una actuación muy pobre ante Álvarez, a quien desafió por los campeonatos AMB y CMB de las 168 libras. El desarrollo de la pelea ha causado polémica e indignación en redes sociales, en donde no solo el turco ha sido duramente cuestionado, sino que le ha tocado gran parte de críticas al Consejo Mundial de Boxeo y al “Canelo”.

En una entrevista con Ernesto Amador, del canal de YouTube “No Puedes Jugar Boxeo”, Joe Díaz reveló que Yildirim tuvo solo cuatro semanas de entrenamiento para la contienda y que su pelador tuvo Covid durante tres días de la primera semana del campamento. Además, indicó que Avni le dijo un par de ocasiones que no se sentía listo para el gran compromiso que venía.

Díaz también ha sido duramente criticado, pero, de acuerdo con autores de la entrevista, “cortó de tajo las voces mal pensadas que creen que pudo haber un tipo de amaño en el duelo, reiterando que es un entrenador al cual le gusta ganar y que su orgullo no se vende”.

“Estuvimos tres semanas en Turquía, yo entiendo que él sentía que no estaba preparado, porque cuando llegué a Turquía yo me molesté. Llegué y empezamos a entrenar y esa semana estaba enfermo de Covid. Cuando llegué me dijo: ‘Couch, tengo Covid, es mi tercer día’, y le dije: ¿y por qué no me dijiste?, y me dijo: ‘No lo sé’. Tuvimos cuatro semanas de entrenamiento. Le hablé al mánager (se entiende que al manejador del turco) y me dijo ‘Is Ok. No tiene síntomas’. A la semana de entrenar él me dijo: ‘Coach siento que no estoy listo, cuatro semanas no es suficiente, yo necesito mínimo unas seis semanas para esta pelea’. Yo le dije, entonces para qué me trajeron, para qué me volaron a Turquía”.

Díaz añadió que a la semana de esto, Yildirim le volvió a reiterar que no pensaba que fuera a estar listo para la pelea y que su mánager le dijo que esa oportunidad no la podía dejar ir. Que la cantidad de dinero que iba a “hacer” no la iba ganar en su carrera.

El mentor de origen michoacano reveló que luego del duelo Avni Yildirim estaba pasmado y en silencio en el vestidor, sin emitir una sola palabra. Luego, al ir al cuarto de baño para orinar el boxeador estaba llorando. Su representante le habría revelado que Yildirim estaba muy avergonzado y sentía que le falló a su patria.

Díaz también dijo que tenía muchas amenazas de personas de Turquía, reclamándole que “había vendido a Yildirim”, ya que, según esta gente, el peleador incluso se vio mejor en su pelea con Anthony Dirrel.

“Tengo que tragarme las críticas porque ya pasó. Tengo que aguantarme. Tengo mensajes de gente de Turquía que me dicen ‘cuánto dinero te pagó ‘Canelo’ por poner a nuestro peleador en esta posición, tú eres mexicano y ‘Canelo’ es mexicano y sabemos que ‘Canelo’ te pagó unos millones de dólares para poner a Yildirim en esta posición. ¿Tú crees lo que dice la pinche gente ignorante?”, expresó Díaz. Sobre “Canelo” Álvarez, Joe Díaz dijo:

“Deberían dejar sus p… y darle el crédito a ‘Canelo’. No tiene la culpa… solo hace su trabajo… Mis respetos, él se ha ganado su puesto y está donde está por qué ha peleado y hace su jale”.

Díaz también dijo que Avni Yildirim no hizo nada de lo que había trabajado con él. “No es mi culpa que el peleador no me haya hecho caso… Yo llevo la tutela del equipo, pero también el peleador tiene que poner de su parte. Él no me dio ni m… ¿Por qué, no sé? Espero que Yildirim haga una entrevista y se abra y diga lo que pasó. Porque la verdad afecta a todos. La gente se molesta y me ataca a mí, diciendo que qué casualidad que ‘Canelo’ es mexicano y yo soy mexicano…”— Frases de boxeo

