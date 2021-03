Yildirim no respondía en su esquina

El entrenador del turco prefirió no arriesgarlo más

El sueño de campeonato de Avni Yildirim se frustró luego de tres rounds.

Yildirim nunca estuvo cómodo ante el volumen de golpes y poder del mexicano, quien castigó constantemente el cuerpo y rostro del europeo hasta ponerle fin al combate.

En el tercer round, luego de un dominio absoluto, “Canelo” abrió la guardia de Yildirim y le conectó un derechazo potente que envió al retador a la lona, golpe del que no pudo recuperarse y obligó al entrenador Joel Díaz a detener el combate.

“El primer round lo miré que empezó a tomar un poquito de ritmo, era más cauteloso en su defensa, el segundo round pensé que iba a soltar un poquito más las manos”, declaró Díaz en entrevista con ESPN. “Después de la caída en el tercer round nunca se recuperó. Se levantó, traía buena condición, pero el propósito del peleador es cuidarlo, yo sé que el muchacho le hizo la lucha, ‘Canelo’ es un peleadorazo, la verdad, tiene muchos méritos, es rápido, tiene mucha confianza y pega fuerte”, explicó.

Según Díaz, Yildirim se dirigió a la esquina luego de sobrevivir al round pero no respondía y prefirió no arriesgarlo más.

“Cuando Yildirim cayó, se levantó y cuando llegó a la esquina conmigo yo le hice unas preguntas y no me contestaba”, sentenció Díaz. “Estaba lastimado y antes de que sonara la campana para comenzar el siguiente round le volví a hacer las preguntas y cuando no me contestó se quedó totalmente ido y dije 'No tiene caso'. La verdad en el próximo round ‘Canelo’ sí lo iba a lastimar”.

Díaz reconoció la superioridad de “Canelo” y recordó que su función en la esquina más allá de entrenar a un peleador es protegerlo.

“Los entrenadores tenemos una responsabilidad grande, está muy cerca, está como un hilo, tomar la decisión adecuada o la decisión no adecuada, yo sé que ‘Canelo’ iba a mejorar, se estaba fortaleciendo round con round y Yildirim sintió los golpes y después de que lo lastimaron no se iba a recuperar”, concluyó.