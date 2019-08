“Yo pateé mi suerte”

Roger Arévalo: confesiones de un ídolo frustrado del boxeo yucateco: “Pude, pero no quise”

“¿Tú puedes imaginar qué es no tener que comer, y de pronto, tienes en tus manos un auto del año para manejar. ¡Un auto tuyo!”.

Esa es una de las muchas frases que Roger Arévalo encuentra en un repaso de su vida. En las confesiones de un deportista que pudo haber época, que, los que le vieron pelear, le auguraron un éxito enorme, y le seguían para ir a verle boxear.

Roger Arévalo González es su nombre de pila. Roger Arévalo para el boxeo, y “Yo Yo” para sus amigos, que, antaño, “eran muchos, ni yo sé de dónde salían”, como él mismo confiesa.

Niño con hambre, igual que sus nueve hermanos, que se criaron en una familia donde el alcohol y la violencia perjudicaban tan fuerte como las carencias. Se convirtió en boxeador siendo un adolescente, y jovencito aún, lo llamaron la siguiente esperanza del boxeo yucateco. Cuando él debutó en 1982, estaba terminando la carrera de Miguel Canto, Lupe Madera, Guty Espadas papá y Freddie Castillo estaban reinando como monarcas mundiales. Y él entrenaba en el Gimnasio San Francisco de Asís, entonces la cuna de muchos de los púgiles famosos. Él admite que, de inicio, no pensaba precisamente en ser un boxeador profesional, “pero sabía que pegaba duro. Y entonces, lo único que quería era aprender a pelear para darles en la… a los del barrio que andaban fregándome. Lo pensaba solo para que sepa defenderme”.

Pero un día vio las fotos de los campeones mundiales, y que todos hablaban de ellos. “Y le pregunté a don Beto Rivero (el mánager estelar entonces del San Francisco) que quiénes eran ellos. Él me dijo: son campeones mundiales y tú puedes ser como ellos, siempre que quieras prepararte bien”.

Arévalo comenzó su andar en el boxeo. Debutó en 1982, abriendo una fulgurante carrera que, pronto, le dio de comer, a él, a la mayoría de sus hermanos. “Es como cuando miras a la estrella fugaz y pides un deseo: ‘Yo solo decía: Señor, dame una casa y comida’. Dios me dio mucho, mucho más de lo que podría esperar. Un día no teníamos para comer, y luego, tienes un auto del año para ti solo. Y me aparecieron muchos amigos, de por todos lados. Hasta que, poco a poco, me perdí más de lo que iba creciendo como boxeador”.

Charlamos con “Yo Yo” en el rincón del San Francisco, donde se hizo boxeador. Allí lo cobijó Beto Rivero, el gran mánager yucateco de Lupe, del “Chato” y también formador de Juan Herrera y otros púgiles de casa que tenían como apoderados a Wílliam Abraham Daguer. “Muchacho… Yo lo tuve y lo dejé ir. Pude, pero no quise. Yo pateé mi suerte”, afirma Arévalo.

¿La razón? “No supe cómo. La indisciplina, el querer hacer cosas que no se deben”.— Gaspar Silveira Malaver

(Continuará)