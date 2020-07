"Yo sí como bien": Memo Ochoa critica aspecto de Luisito Comunica

El nombre del portero se convirtió en tendencia de redes sociales tras sus comentarios hacía el youtuber

MÉXICO.— Al portero Guillemo "Memo" Ochoa no le hizo gracia que cuando estuvo viviendo fuera de México, muchas personas lo compararan con el youtuber Luisito Comunica.

En redes sociales, circula una charla que Memo sostuvo mientras jugaba en línea videojuegos, en esa platica menciona que cuando estaba fuera de México, muchos se referían a él como "Luisito Comunica", pero él asegura que no conocía a dicho personaje.

Cuando lo supo, no estuvo de acuerdo con la comparación, pues según sus palabras, ni el aspecto físico, ni el cabello son iguales.

"Ya voy para un año que estoy viviendo acá en México, estando fuera todo mundo decía 'y Luisito Comunica, y Luisito Comunica, ¿y este güey quién es?…les digo 'no me chinguen, yo sí le meto al gym, yo sí como bien'… ya que vi al Luisito, dije 'no cabrón. Ni el bigotito, Luisito no le echa ni ganas a su pelo'; con todo respeto", expresó.