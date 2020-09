''Yo tenía preferencia'', asegura Federico Viñas tras accidente de auto

CIUDAD DE MÉXICO.- Federico Viñas, delantero del Club América, sufrió un percance cerca de las inmediaciones del Nido.

El futbolista impactó su vehículo en otro, saliendo ileso del accidente.

Twitter, un usuario (@RoaBntt) aseguró ser hijo de la otra persona involucrada en el accidente y que resultó con lesiones. Afirmó que el personal de seguro del auto del futbolista empezó a discutir con el propietario del otro vehículo, que era un Uber, porque la señora que viajaba se había "lesionado". Cuando llegó la ambulancia, no requirió ningún tratamiento.

Usuarios de redes sociales respondieron al twet afirmando que por la posición de los vehículos, el taxi privado habría tenido la culpa; otros más que también culpaban Uber argumentaban la preferencia de las calles donde dio el choque.

"Hola gente, bueno como sabrán estuve involucrado en un accidente con un chofer de Uber que estaba en su horario de trabajo y estaba con una señora de pasajera. Quiero aclarar que después de lo sucedido estaba muy enojado porque yo iba por la calle que tiene la preferencia, pero enseguida se me pasó porque al bajarme de mi auto le pregunté a ambos si estaban bien y la mujer me contestó que se había golpeado la cabeza, intenté llamar a emergencias en todo momento y hasta le pedí al chofer del Uber si podía llamar también".

"Cuando llegó la emergencia yo me fui para mi vehículo y me quedé ahí, pero algunos familiares de la pasajera me vinieron hacer frente y diciendo que yo no me había preocupado y no es así!!", señaló el futbolista.