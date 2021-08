Yogi Berra: recuerdo y frases célebres

Punto de vista... béisbol

Rafael J. Ramos Vázquez

Yogi Berra es poseedor de un gran número de récords en la Grandes Ligas y fue compañero de innumerables estrellas de los Yanquis de Nueva York, el equipo donde jugó toda su carrera. Se enfundó el uniforme de rayas en la época dorada de los Mulos de Manhattan y Siempre llevó una magnífica relación con sus coequiperos, que lo recordaron con cariño y respeto.

Quizás la hazaña más grande que tiene es haber sido receptor del único juego perfecto lanzado en una Serie Mundial, con Don Larsen como autor. Esa epopeya parece imposible de igualar.

Sin embargo, Yogi es más conocido por sus refranes que por sus logros en el campo. Tenía una facilidad de contestar o inmortalizar un momento o un hecho.

Hay personas a quienes la naturaleza les confiere determinados atributos que de manera espontánea marcan el destino del individuo. Hoy vamos a recordar algunos de los adagios o “frases célebres” que eternizan a ese personaje.

En una ocasión, estando Yogi con Joe DiMaggio observando la práctica en el estadio del Bronx, con Mickey Mantle en la caja de bateo repartiendo estacazos a diestra y siniestra, el “Yankee Clipper” le comenta: “Qué bien le pega Mickey a la pelota tanto a la izquierda como a la derecha”, y, muy serio, Yogi le contesta: “Si batea la pelota por ambos lados es anfibio”.

Otro día, en una conferencia de prensa, un periodista le hace una broma por su físico y Yogi le responde: “Así que ustedes los cronistas dicen que soy feo ¿Y qué? nunca nadie he visto que batee con la cara”. A ese mismo analista ante varias preguntas le dice: “Si me preguntas algo que no sé, no voy a responder”.

Berra tuvo contacto con muchos jóvenes reclutas que, ante su experiencia, se acercaban a preguntarle diferentes tópicos beisboleros. En una oportunidad un novato lo interroga respecto a porcentajes de esfuerzo y Yogi le dice: “El béisbol es noventa por ciento mental y el otro cincuenta por ciento es físico, no lo olvides”. En otro momento, un bisoño lo interpela respecto a la teoría y práctica del bateo en el béisbol y Yogi le contesta: “En teoría no hay diferencia entre la teoría y la práctica, en la práctica sí lo hay”.

Otro inexperto jugador lo cuestiona sobre qué camino tomar y Berra le comenta: “Tienes que tener mucho cuidado, si no sabes a dónde vas tal vez no llegues allí”.

En una oportunidad los jóvenes reclutas lo invitan a cenar para agradecerle las atenciones que había tenido con ellos, más Yogi no estaba en su mejor momento, así que aceptó la invitación por compromiso. Llegando al restaurante le comenta a la mesera: “será mejor que cortes la pizza en cuatro pedazos, porque no tengo suficiente hambre para comer seis”. Yogi Berra tiene muchos más adagios, que lo hacen una persona única. Y “Esto no se acaba hasta que se acaba”. Mérida, agosto de 2021.