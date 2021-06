Yucatán se olvida de las derrotas

Los Leones vienen de atrás para vencer a los Pericos

Los Leones ganaron ayer un partido que les urgía ganar.

Una auténtica feria de batazos hizo que las fieras conectaran en casi todo el partido, camino al triunfo 10-7 sobre los Pericos de Puebla para empatar la serie en el Parque Kukulcán.

Yucatán detuvo una cadena de tres derrotas, que más que dolorosa por perder, había dejado muchas dudas por funcionamiento. Y es que, en el deporte y en la vida, se dice que no importa perder si haces el intento con lo correcto. Pero a los Leones no les salía nada.

Para empezar, un nuevo sacudón en el orden al bate. El piloto interino Juan Francisco Rodríguez movió prácticamente todo, en aras de buscar mejoría.

Pero no sabemos si a la larga lo mantendrá. Alex Liddi no es primer bate. Y sí, aunque no lo crea, el de San Remo fue el primero en el orden.

Podemos decir que todo en el ataque funcionó. En lo colectivo las fieras batearon 17 hits, su total más alto en la temporada, y tuvieron seis batazos a tierra de nadie con corredores en posición de anotar (de 16 ocasiones). Positivo pese a la diferencia pues eso les costaba trabajo en los partidos previos.

Y de esos puntos fueron sacando más acciones positivas. Una, venir de atrás tras el fallo de su abridor. Rolando Valdez explotó en la tercera entrada, en la que los Pericos anotaron seis veces para ponerse 6-1 adelante, en un ataque en el que parecía práctica de bateo (dos jonrones, par de dobles y también dos sencillos). Se presagió, entonces, más de lo peor. Solo que esta vez los cañoneros reaccionaron y en el mismo cierre empataron con racimo de cinco.

Eso es lo que esperan los Leones y sus seguidores: venir de atrás. En la parte baja, arreciaron con cinco sencillos, un biangular y un triplete de Jorge Flores, que remitió dos anotaciones para emparejar las acciones.

Entre emociones

Luego el sube y baja. Puebla, con sus cañoneros de largo alcance, tomó la delantera y otra vez la inestabilidad general entre lluvia copiosa e incluso pelotazos porque las bolas se resbalaban fácilmente de la mano. Los Leones, sin embargo, la recuperaron, de poco a poco, con sus relevistas, en la parte final, aplicándose para aguantar la embestida de los Pericos, el segundo mejor equipo de la Zona Sur. Rafael Ordaz, en relevo a Valdez, lanzó dos y un tercio con una carrera admitida (cuadrangular) y tres hits, y luego David Gutiérrez, Mike Broadway (ganador), Enrique Burgos y Josh Lueke (salvamento) para tres actos con solamente un hit.

Allí está el asunto, en términos generales: que te bateen, no importa, siempre que puedas batear también. Que si tu pitcheo flaquea, los cañoneros puedan venir de atrás para rescatarlos. Y que el relevo recupere su estabilidad. Solo basta recordar los valiosos juegos perdidos que se dejaron ir por falta de ofensiva y porque naufragaron los hombres del bullpen. Ayer, dos de los más apagados, Fernando Pérez y Norberto Obeso, despertaron: el primero se fue de 4-3, con dos producidas, y Norberto Obeso tuvo un hit en tres viajes para terminar igual con dos remolcadas, mientras que Liddi se fue con tres a terreno de nadie y Wálter Ibarra, subido a segundo, tuvo una gran noche al irse de 4-4. De los nueve titulares, solo Art Charles se fue sin hits.

Hoy se termina la primera vuelta de la temporada corta de 66 partidos. Los Leones saltarán al diamante con marca de 16-14, apenas medio juego arriba del Águila de Veracruz y tres y medio abajo del líder que es el México Rojo. Yucatán va por debajo de lo esperado cuando se armaron los pronósticos.

¿Cómo será el line up para el domingo? ¿Y ya habrá noticias sobre el nuevo mánager? ¡Papá Dios sabe!— Gaspar Silveira