Yucatán tendrá dos peloteros en el Preolímpico

Los Leones estarán alertas para las fechas del Preolímpico de Las Américas de Béisbol a jugarse en Florida y también para los Juegos Olímpicos de Tokio.

De acuerdo con los planes, dos jugadores que están actualmente en la pretemporada se reportarán con sus selecciones para estar en el Preolímpico, que arrancará el 31 de mayo próximo.

El martes, en una entrevista virtual con la Liga Mexicana, el piloto Gerónimo Gil dijo que los Leones autorizarán al cubano Yadir Drake para unirse a la selección de su país. Ayer, el portal beisbolpuro.com reportó que también jugará en el selectivo para Tokio el serpentinero Radhamés Liz, quien se espera sea una de las figuras del combinado de República Domincana en el torneo de Florida. Eso implicará que al menos por una semana a dos de sus principales elementos, uno en la rotación y otro como jardinero y cañonero.

En el clasificatorio continental, agendado del 31 de mayo al 5 de junio, participarán ocho países, divididos en dos grupos: en el A, Estados Unidos, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana, y en el B, Canadá, Colombia, Cuba y Venezuela. Se jugará en los estadios de entrenamientos primaverales de los Mets (Clover Park), en Port St. Lucie, y el que comparten los Astros de Houston y los Nacionales de Washington (The Ballpark of the Palm Beaches) en West Palm Beach.

Además, en el róster de las fieras hay cuando menos tres candidatos para formar el equipo mexicano para Tokio: Jonathan Jones, José Juan Aguilar y Luis Felipe “Pepón” Juárez. El róster se dará a conocer a fines de junio por el piloto Juan Gabriel Castro.— Gaspar Silveira