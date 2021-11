Diana Chay, campeona y madre 3 tres hijas, sueña con París 2024

Luego de una de las actuaciones más brillantes de la halterofilia mexicana en los pesos chicos en muchos años, Diana Chay Dzul confía en que pronto pueda tener apoyos que le permitan aspirar a mejores cosas.

La joven deportista, radicada en Dzibikak, Umán, arrasó en 45 kilos en el Campeonato Panamericano de Mayores, el único título mexicano hasta entonces en Ecuador.

Se dice fácil, pero todo esto tiene sus complicaciones. Por donde se le mire.

Diana, a quien el deporte yucateco recuerda por aquella nota negra del doping por clembuterol que padeció en junio de 2011 en el Mundial Juvenil de Malasia, es hoy uno de los referentes de la halterofilia mexicana en los pesos chicos.

Pero es madre de tres niñas y, contrario a lo que pueda pensarse, no tiene ninguna beca, ni de IDEY ni de Conade (parte de los procesos internos), y espera que su segunda gran actuación internacional en los años de la pandemia le permita alcanzar para pensar formalmente en Juegos Olímpicos. Claro, siempre que haya apoyos.

Pese a todo, tiene algo especial: está llena de desafíos y de deseos de alcanzarlos.

“Ya quedó en el pasado todo eso (lo del histórico dopaje), lo que importa es el presente y vamos poco a poco recuperando lo perdido estás experiencias me hacen mejorar cada día más”, dice al Diario desde Guayaquil, Ecuador, la monarca panamericana de mayores.

Uno de sus sueños, con todas las de la ley, son los Juegos Olímpicos de París 2024. Lo vislumbra, lo ha soñado, y quiere trabajar en ello.

Y es donde viene su petición especial: apoyos.

Al momento, agradece al Ayuntamiento de Umán, cuyo alcalde “siempre me ha dado su apoyo”, pero, afirma esperar más.

“Necesito una beca, más que nada. No cuento con ninguna y para un mejor rendimiento se necesitan vitaminas, proteína creatina, etcétera. No cuento con los recursos para poder costear todo esto y pues no consumo nada para un mejor rendimiento, pero a pesar de eso le echo ganas día a día para poder ser la mejor”.