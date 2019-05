Yucateco finaliza ultramaratón en Puebla

El recuerdo de su hermana fue el impulso que permitió a Santiago Rubio Cardeña terminar el recorrido de 50 kilómetros del ultramaratón en Puebla, la cual considera la prueba más difícil de todas en las que ha participado.



Se trata del Ultra Trail Cerro Rojo 2019, en el cual participaron 300 competidores de talla mundial en la distancia de 50 kilómetros, del que resultó ganador el polaco Marcin Swierc.



Según Santiago, el recorrido de 50 kilómetros en la montaña equivale a correr un ultramaratón de hasta 150 kilómetros en pavimento.



El 27 de abril pasado Santiago tomó la salida de la competencia en Tlatlauquitepec, Puebla, a las 7 de la mañana y media hora después se adentró en la montaña con los demás corredores para así dar inicio a una nueva aventura, que le dejó “una gran experiencia”.



Entre las dificultades a las que se enfrentó estuvieron los calambres, el cansancio, el clima y los ríos, sobre estos últimos. Señala que mientras más se acercaban a la meta los obstáculos eran más difíciles y los ríos se tornaban más fríos, pedregosos o arenosos.

Santiago es preparador físico y con sus ahorros se prepara y compite en ultramaratones, Su afición a ese deporte extremo surgió junto con su hermana Blanca, quien a causa de una enfermedad murió cuando tenía 19 años de edad. A ella le dedicó la competencia.

“Esa dedicatoria me dio fortaleza para resistir y terminar la carrera”, dice Rubio Cardeña. “Fue lo que me mantuvo y me impulsó a cruzar a meta”.