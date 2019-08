Yucateco gana plata en los Juegos Parapanamericanos

El yucateco agradeció el apoyo de quienes han seguido su carrera en el tenis de mesa.- Foto: Twitter El yucateco Miguel Ariff Vazquez ganó la medalla de plata en Tenis de Mesa.- Foto: Twitter ❮ ❯

El yucateco Miguel Ariff Vázquez obtuvo la medalla de plata en el paratenis de mesa en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Ariff Vázquez obtuvo la medalla de plata al caer 2-3 ante el estadounidense Tahl Leibovitz en la categoría TT9.

Te puede interesar: Matilde Alcázar, la mexicana que rompió un récord en Parapanamericanos

Tras obtener la medalla, el atleta yucateco agradeció el apoyo de sus entrenadores y todos los que estuvieron apoyándolo. “A mi mamá que estuvo desde el inicio hasta el final y como me dice ella no me desanime a seguir entrenando lo que sigue”, dijo ante las cámaras de la Conade.

Ariff admitió no sentirse “tan bien” aunque dejó en claro que “luchó” hasta lo último y seguirá trabajando para obtener mejores resultados en sus próximos compromisos. “Sinceramente jugué súper bien”, añadió.

Ariff Vázquez se inició en la disciplina desde los 9 años de edad. “Gracias a Dios he dado resultados a mi Estado y a México”.

Te puede interesar: “Judoman” gana el oro por cuarta vez consecutiva

El yucateco hizo un llamado a la ciudadanía para seguir al tanto de los parapanamericanos y así apoyar a los demás atletas mexicanos en la competencia. “Sé que no las están pasando en vivo pero en redes sociales sigan las competencias”, pidió.

En otra competencia de paratenis de mesa, la mexicana Edith Sigala obtuvo la medalla de oro y además un pase para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Edith ganó 3-0 a la brasileña Marliane Santos en la final de la categoría TT2-3; el pase a Tokio fue el tercero para México en lo que va de los Parapanamericanos en Lima.