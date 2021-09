Yucateco Henry Martín 'le pega' indirecta a Miguel Herrera

Henry Martín, delantero del Club América, se hizo de elogios al trabajo de Santiago Solari, ex DT del Real Madrid y actual timonel de las Águilas; “pegando” de paso a Miguel “El Piojo” Herrera, quien dejara el Nido para dirigir a los Tigres.

En entrevista para el diario Récord, el yucateco destacó el sistema de juego que utiliza Solari en Las Águilas es de un solo delantero, situación que le ha permitido mejorar su juego y ser referencia del equipo. Comparó que la estrategia es diferente a la de Herrera, en donde jugaba con dos puntas, se le dificultaba un poco más.

“El sistema de juego porque Solari juega con un punta y el anterior jugaba con dos nueves, acostumbrarse a esto siento que me ha venido bien porque eres la referencia en el área, evita que te salgas de esa zona y un delantero para meter goles tiene que estar dentro del área, me viene bien y me siento mejor quedándome más en el área”, declaró.