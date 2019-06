Yucateco va a Panamericano

Mauricio Canul agradece el apoyo para hacer el viaje

Gracias al apoyo de distintas personas e instituciones, el yucateco Mauricio Canul podrá asistir al Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas, que se realizará en La Habana, Cuba.

Mauricio es originario de Dzibikak, Umán y el año pasado hizo historia al convertirse en el primer yucateco en ganar una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Juveniles de Buenos Aires, Argentina.

Desde los 11 años practica levantamiento de pesas y ha participado en distintas competencias nacionales e internacionales, sumando 12 medallas en su trayectoria.

Sin embargo, en esta ocasión aunque obtuvo su pase para el Campeonato Panamericano estuvo a punto de no asistir debido a que no contaba con el dinero necesario para el viaje; fue así que se le ocurrió recurrir a las redes sociales para contar su historia y pedir apoyo a otras personas.

En entrevista, Mauricio recalcó que tiene el respaldo del Instituto del Deporte en Yucatán (IDEY) y en anteriores ocasiones le han costeado sus viajes por completo; sin embargo en esta ocasión no contaban con el dinero suficiente. “Siempre me han apoyado, pero ahora solo fue con una parte del dinero, me dieron 10,000 pesos”, explicó.

La Federación Mexicana de su disciplina aseguró que también apoyo al joven al incluirlo en su nómina nacional para la competencia.

A raíz del vídeo publicado en Instagram, distintas personas se sumaron a la causa entre ellas el clavadista Rommel Pacheco, quien le propuso realizar una convivencia en Mérida para recaudar fondos, la cual tuvo una buena respuesta.

Durante el evento, Rommel Pacheco, Mauricio y la influencer Lilo Fa se tomaron fotografías y firmaron autógrafos a los asistentes. Además, a quienes realizaron un donativo arriba de los 100 pesos se les obsequió una playera deportiva en alusión al clavadista yucateco.

Mauricio de 17 años de edad platicó que conoció a Rommel durante los Juegos Olímpicos Juveniles, en donde el clavadista fue nombrado como “Atleta modelo” gracias a sus resultados deportivos y su labor social.

El único yucateco

El pesista explicó que el campeonato será del 23 al 30 de junio y la delegación mexicana incluye a 8 participantes en la categoría varonil y 8 en la femenil; Mauricio es el único representante de Yucatán.

El joven se sinceró al decir que su preparación para el campeonato “no ha sido muy buena” ya que casi todo el año estuvo lesionado, por lo que solamente lleva entrenando al 100 por ciento tres meses. “Aun así voy a dar lo mejor de mí y tratar de poner en alto a nuestro país y sobre todo a Yucatán. La verdad estoy muy agradecido con todas las personas que me apoyaron para cumplir este sueño y siento un compromiso mayor”, finalizó.— Gloria Alejandrina Montero Leal