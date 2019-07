Yusra Mardini no es ajena al drama migrante

GWANGJU — La nadadora refugiada Yusra Mardini sabe de lo que habla cuando se trata de la separación de familias migrantes que buscan solicitar asilo, esto luego de que huyó de su natal Siria hace cuatro años.

Yusra se identifica con las familias de migrantes que hoy en día son separadas en la frontera sur de Estados Unidos: “Es lo más feo que le puede pasar a alguien, vivir sin una madre o sin una familia”.

La siria, que compite actualmente en el Mundial de natación en Corea del Sur, alcanzó los titulares hace tres años en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro donde nadó para el Equipo Olímpico de Atletas Refugiados.

En 2015, ella y su hermana habían escapado del conflicto en su tierra natal cuando el barco en el que iban junto con otros refugiados empezó a hundirse. Saltaron y nadaron parte del recorrido desde Turquía hasta Grecia.

Luego se embarcaron en un viaje por tierra de Grecia a Alemania, evadiendo a las autoridades locales en países con políticas migratorias que les prohibían entrar legalmente.

A lo largo del recorrido, las hermanas durmieron en estaciones de trenes o donde encontraran un refugio. En ese entonces, Mardini tenía 17 años. Ahora, es embajadora de buena voluntad para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

I'm thrilled to join the UN @Refugees Agency family as a Goodwill Ambassador!

I'm so proud to be part of the #UNHCR family and #TeamRefugees pic.twitter.com/gIYNUTaHj8