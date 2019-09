Zidane defiende su puesto

Las críticas tras caer en París, una “falta de respeto”

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, no considera que se le faltase el respeto con las críticas que recibió tras la derrota de su equipo ante el París Saint Germain en Liga de Campeones, porque sabe que está “fuera” cuando pierden y “dentro” cuando ganan con buena imagen, como en Liga ante el Sevilla.

“Ni pienso en faltas de respeto, esto es así, estoy fuera cuando perdemos y dentro cuando ganamos, qué e le vamos a hacer”, lamentó. “Nosotros tenemos que trabajar y seguir pensando en el próximo partido. Es lo único que me interesa”.

Por eso Zidane pide que se olvide lo ocurrido en París pero también lo de Sevilla y que solo sirva para seguir mejorando. “Esto siempre ha sido así y lo va a seguir siendo. Lo que pasó, pasó, y hay que centrarse únicamente en el partido de mañana. A mí lo que me da vida es el próximo partido”.

El técnico madridista destacó que es importante refrendar ante Osasuna lo que se mostró en el Sánchez Pizjuán. “Lo hicimos muy bien pero tenemos que hacer un gran partido ante Osasuna con la misma intensidad, ganas y actitud”. Y se quedó con la intensidad mostrada por sus jugadores en una imagen que quiere consolidar.

“Más allá del muy buen partido que hicimos, lo que destaca es que jugamos en equipo desde el minuto uno al final. Para ganar partidos lo necesitamos, porque no hay un partido fácil hoy en día. Estar juntos y pelear uno por el otro es lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir en esta línea”, deseó.

Zidane defendió que su equipo no estuvo tan mal como reflejó el 3-0 encajado en París, ni lo bueno de Sevilla le sirvió para ver la perfección. “Hasta el primer gol en París nuestro partido fue muy bueno. No hay que olvidarlo. Con los goles se complicó todo y no estuvimos concentrados hasta el final”, enfatizó Zidane.

“Tampoco hicimos 90 minutos perfectos en Sevilla. Jugamos bien, defendimos bien pero pudimos crear más ocasiones. Hay que demostrar que queremos seguir mejorando. Debemos dar el máximo. La mejor manera de estar bien en la vida es dar el máximo. Cuando lo das puedes perder, porque al final gana uno y no puedes ser siempre tú, pero dar todo siempre es lo más importante”, reflexionó.

Resaltó la paridad que reina en la Liga de España, sin creerse la crisis del Barcelona ni el Atlético de Madrid. “Cada día nos toca a uno”.

“Zizou”, además, dejó elogios a su próximo rival: “Osasuna es un equipo muy bueno que no ha perdido desde el inicio de temporada y tiene confianza. Es un equipo intenso y no me sorprende. Te mete en dificultades”.

No ve el “The Best”

La gala de FIFA “The Best” no llamó la atención a Zidane, que felicitó a sus jugadores premiados y esquivó responder si Leo Messi merecía el galardón como mejor jugador.

“Ni la vi. Me alegro porque mis jugadores tengan un premio y del resto no voy a decir si lo merecen o no”, dijo.

Sobre el momento personal que vive, sacó conclusiones positivas.

“Me siento igual de fuerte que hace un mes. Lo importante es dar el cien por cien, como jugador hacía lo mismo y recuerdo partidos que jugué fatal, pero daba el máximo”, afirmó.— EFE