Zlatan Ibrahimovic anuncia su salida del LA Galaxy

MÉXICO.— El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic anunció de manera sorpresiva su salida de Los Ángeles Galaxy, esto días después de que el equipo fuera eliminado en los cuartos de final de la temporada recién culminada de la MLS por el LAFC, donde milita el mexicano Carlos Vela.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr