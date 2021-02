Zlatan Ibrahimovic recibe insultos racistas en Serbia (Vídeo)

SERBIA.— Ahora Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan de Italia, fue atacado con insultos de indole discriminatorio en un juego de la Europa League.

Corría el minuto 61 de partido entre el Estrella Roja y el Milán, cuando al sueco que se encontraba en la banca, que ahora están en las tribunas de los estadios, comenzó a recibir insultos de un aficionado que le gritaba: "Apestas a musulmán"... "Te voy a reventar la boca".

Zlatan lo único que dijo fue: ¿Por qué no bajas acá? A lo que le respondieron: "porque te apesta la boca a musulmán". Además le gritó Balija, que significa, apestoso.

Jarring video of Zlatan Ibrahimovic, who is ethnically Bosnian, being harassed and having ethnic slurs spewed at him at the Red Star Belgrade game.



“Balija” is an ethnic slur for Bosniaks that’s been used for years by Serb nationalists especially as one of the biggest insults. pic.twitter.com/W5yB0Xuknn