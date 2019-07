Zlatan le gana la partida a Vela en la Liga de EE.UU.

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic volvió a ser la gran figura de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) al conseguir un “hat trick” que permitió al Galaxy de Los Angeles ganar 3-2 a sus vecinos del LAFC en el ya establecido clásico de “El Tráfico”.

Ibrahimovic fue una vez más la estrella de la MLS en el show de LA Galaxy después de un anotar tres goles, que además le permitió cumplir su palabra de que es el mejor jugador y goleador que hay en la MLS y por supuesto el “Rey de Los Angeles” en referencia a su rival el mexicano Carlos Vela.

El sueco ya había caldeado el ambiente al promover la superioridad del Galaxy como equipo hegemónico en Los Angeles y su figura individual no permitía ningún tipo de comparación con Vela.

Pero la rivalidad sí ha generado que ambos estén teniendo mejor rendimiento en el campo y a los dos equipos ocupen el primero y tercer puesto, respectivamente, en la clasificación de la Conferencia Oeste.

Zlatan, lo dejó claro en un mensaje en Twitter donde se expresó sobre la rivalidad con el cancunense Carlos Vela:

Zlatan Ibrahimovic: "No me ofendan, yo no tengo nada que demostrar. Tengo mucho respeto por Vela. Es un buen jugador, pero cometieron (los medios) un error: lo compararon conmigo. Ese fue su más grande error". pic.twitter.com/5QUUZ6PmHY