La relación entre Zlatan Ibrahimovic y la presentadora italiana de DAZN, Diletta Leotta sería solo un rumor

ITALIA.— El delantero del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic vuelve a colocarse en los titulares de varios medios italianos pues ha surgido el rumor de que estaría en una relación con la italiana Diletta Leotta.

De acuerdo con un medio italiano, estuvieron vacacionando juntos en Cerdeña y supuestamente han sido vistos cenando juntos en el restaurante Sottovento de la Costa Esmeralda.

El mismo medio cito que una amiga de Ibrahimovic reveló que el delantero siente una “chispa” por Leotta.

Zlatan y Diletta Leotta se conocieron en la grabación de un comercial para Buddyfit (una aplicación de entrenamientos).

Sin embargo, tras el surgimiento de este chisme, el futbolista ha compartido en sus redes sociales una imagen suya, la cual ha acompañado del siguiente mensaje: "Yo nací en la oscuridad".

I was born in the dark pic.twitter.com/ZjlEXL8Nuh