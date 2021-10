Zubizarreta: Hugo era un demonio

Los errores y las derrotas, coraza valiosa para el crecimiento de las personas y el deportista, según el famoso exportero

Caminando a la salida del auditorio donde media hora antes había cautivado a los presentes con sus lecciones de vida, en una trayectoria en que son importantes los ganadores como los perdedores, Andoni Zubizarreta le dijo al Diario: “¿Entonces por qué nos van a recordar más por nuestros errores?”

Zubizarreta, un héroe español bajo los tres palos, tiene una gran cantidad de trofeos en su palmarés, dentro y fuera de las canchas. Fue perenne competidor, con reconocimientos al mejor portero del año en la Liga de España, y por muchos años defendió la meta de “La Furia” como pocos.

Pero su palmarés tuvo un error involuntario durante la Copa del Mundo de 1998, en un partido ante Nigeria, y comenzó la debacle de España en un torneo en el que, de ser grandes las expectativas, se perdieron con una eliminación rápida.

Durante su cátedra prima “Dirección Deportiva Liderazgo en Milímetros”, Zubizarreta dijo que no era frecuente en él “cometer errores garrafales, pero uno sí me marcó”.

Y sí que le dejó huella.

Pero tiene una vasta trayectoria y con muchas enseñanzas, que su andar, retirado hace más de dos décadas como jugador, sigue generando expectaciones altas. Como aquel día que, ante un auditorio lleno de gente joven y muchos maduros que le vieron jugar, alcanzó a defender con argumentos bien estructurados lo que para él significó ser defensor de la posición más ingrata y solitaria del fútbol, con momentos complicados y muchos de orgullo.

Por ello hablamos del error de Nantes en 1998. Y se tocó también el famoso yerro de Luis Miguel Arconada, a quien Andoni relevó en el marco ibero. En la final de la Euro en París 1984, Arconada perdió el balón en un tiro de Michel Platiní que no parecía de complicaciones y Francia ganó por 1-0 para proclamarse campeón. “A Arconada no lo recuerdan por la heroica noche ante la Alemania Democrática en semifinales, gracias a ella llegamos a la final. Solo importa a la gente la final”.

Por ello, uno de los puntos tratados por Zubizarreta en la Universidad Anáhuac Mayab versaba sobre “el fracaso como estímulo”. No, definitivamente ni para él ni para nadie, un error debe hacer que te quedes tirado.

Javier Clemente, vasco como él, le dijo: “Sobre una excusa no mejoramos, sobre los problemas sí”. Buena reflexión para todo.

Y gracias a frases como esa la vida le sigue sonriendo.

“Claro, yo quería una foto como la de Dino Zoff. Pensé, pensamos, que en 1998 podría ser posible, pero pasó lo de Nantes contra Nigeria y se recuerda más por el error que por todo lo logrado. No sé qué pasó que no metí la mano, se me quedó guardada detrás de la espalda. Lo único que sabía era que había un nigeriano detrás. Y viene el tiro y toca con mi medio brazo y va a gol. Fue todo”.

Lo de Zoff que señala era una foto de poema: el arquero de Italia, en su Mundial de despedida, aparece levantando la Copa en España 82. “Todos queremos una despedida así. De verdad que pensamos que era posible”.

Así la vida de Andoni Zubizarreta Urreta, actualmente libre tras salir del Olympique de Marsella, equipo donde fue director deportivo, igual que fungió en los años revulsivos que llevaron en gran parte al Barcelona a ser lo que es hoy.

Recuerda mucho a México, por el Mundial vivido en 1986, en que él ya era titular (tras una lesión de Arconada en 1985). “¿Y qué pasó allá? Luego de la goleada ante Dinamarca con cuatro goles de Butragueño, nos quedamos fuera ante Bélgica”.

En sus biografías, muchas veces ha mencionado que uno de sus “demonios” como rival era, igual, de México: Hugo Sánchez. Uno de sus peores días, lo recuerda bien, fue cuando Atlético de Madrid venció en la final de la Copa del Rey al Athletic de Bilbao, el 30 de junio de 1985 en el Estadio “Santiago Bernabéu”. Y aquella noche triste para Bilbao, Hugo le metió dos goles. Sonríe Andoni. Ni el cubrebocas pudo evitar descargar las risas.

“Es que Hugo era… era un demonio. Un hombre de gol, magnífico rematador, un definidor. Una temporada metió todos sus goles de primera, a primer toque. Y sí, la final de 1985 fue de esas que no olvidas nunca”.

“Es curioso porque Hugo empieza en el Atlético a la vez como yo comencé con el Atlhetic. Y te digo: tenía una capacidad de hacer goles, lo hizo con Atlético, luego con Real Madrid, y hasta con Rayo Vallecano metía goles. Los competidores así son. Se cuenta que nunca marcó un gol a dos toques, siempre de primera, de remate, de chilena, que la tenía maravillosa. Hugo tenía una capacidad para competir, con un físico que, sin ser grande, era potente. Un goleador de época”.

La identidad, crecer, no es fácil porque millones quieren llegar a la meta grande…

“La personalidad de un elemento cuenta mucho. Te expones, en la pista, en la cancha, te expones solo. A veces dicen que el jugador tiene mucho ego. Pero te paras en una cancha solo, ante 80 mil o cien mil personas, te quedas solo. Y necesitas mucho ego para salir adelante. Ahora vi a Gavi jugar un partido a los 17 años con la selección de España. Es increíble, pero se va desarrollando el carácter desde entonces. ¿Cuánta edad tenía Messi cuando debutó?”

No le tocó la gloria de alzar la Copa del Mundo, pero fue parte de la revolución del fútbol de España que luego llegó al campeonato…

“Seguramente que todo fue distinto desde el Barca de Johan Cruyff, a partir del 90, que propone un tipo de juego de aproximación diferente a lo que se había hecho. Había el antecedente de la ‘Quinta del Buitre’ en el Real Madrid, pero surge luego una cultura de juego que se hace más sólida, que luego conecta con otros años y se logra el título de la Euro con Luis Aragonés (2008), y llega con un poco parecido a lo del Barca, sumando fuerzas para alcanzar la Copa del Mundo (2010, Sudáfrica). Somos un poco como cuando Edison decía que pasaba de mil y pico de pruebas para descubrir su bombilla y no eran mejores, hasta que avanzó el proyecto. Nosotros éramos parte de ese proyecto, pruebas, pruebas, y hasta que se alcanza”.

¿Alcanzó sus metas como portero y en la vida?

Lo que buscamos siempre, que no te queden cosas sin hacer. Cuando llegas a los 30 piensas que te has respondido todas las preguntas, pero no te cansas, y sigues. Y mientras más preguntas te haces, te quedas con más preguntas sin responder. Creo estoy muy satisfecho de mi carrera, de las derrotas aprendí mucho, porque esas son fundamentales para poder lograr éxitos”.

Como ahora que se para ante público y no se cansa de hablar de su pasión. ¿Cuánto se necesita de la pasión para crecer?

“El fútbol me dio pasión, es un escenario excelente para ver la vida, no solo desde la cancha. Te enamoras de lo que haces y lo sientes, no solamente es jugar fútbol o trabajar en alguna empresa. Te tienes que sentir feliz, parte de un proceso, de un equipo de trabajo. La pasión es lo que nos lleva todos los días, se mueve, fluye. Es un elemento central. Sin pasión, solo con profesionalidad, me parece muy difícil de lograr. Transforma los proyectos”.

¿Perdió romanticismo el fútbol por tantos grandes contratos y mudanzas de jugadores que duran poco en los equipos?

“En el campo, como juego, sigue siendo el mismo. Las circunstancias son las mismas, lo que ha cambiado antes del partido, y también después del partido, pero sigue siendo lo que nos encanta. Ahora, con tanto avance tecnológico que se está dando, tienes lecturas distintas, una preparación distinta, diferente, más sofisticada. Pero a la hora de la hora, son once contra once. Sale a flote más el talento que la tecnología”.

Se pierden identidades por el alto costo que tiene el fútbol actualmente. Como ahora que Messi se va del Barcelona…

“Lo del Barcelona es algo que ha dado grandes momentos al fútbol. Y estamos seguros de que el Barcelona volverá a ser un referente. ¿Cuánto ha ganado Barca con Leo? Mucho. ¿Cuánto ha dado Messi al fútbol? Mucho. Fue una generación maravillosa que ha permitido al mundo ver a un jugador grandioso. No vamos a juzgar. Mejor disfrutemos”.

¿De qué época atesora más recuerdos?

“Nunca voy a olvidar mi primer partido, cuando me debutó Javier Clemente (20 de septiembre de 1981 con Atlhetic). Ese día puedo marcarlo como el más destacado entre los buenos recuerdos que tengo. Luego se dio la llegada a Barcelona, creo que allá se vivieron momentos que marcaron mi época, y la llegada a la selección, en la que creo tuve grandes partidos, récords y, al día de hoy lo digo, muy buenas relaciones amistosas. Luego vino mi época como director deportivo. Y ves el fútbol desde otra óptica, con otros conceptos. Pero tu paso como futbolista te permite tener una concepción distinta del juego en sí. Sabes qué necesita un jugador, y ahora te toca ver qué puedes hacer por el jugador.

“Pero además, el fútbol te permite encontrar muchas vivencias que luego te siguen dando satisfacciones y amigos. Si de algo puedo sentirme tranquilo es que, a pesar de los errores cometidos, pude salir adelante”.

Subiendo las escalinatas para salir del Auditorio “Alejandro Gómory Aguilar” de la Mayab nos dice igual: “Ya ves, lejos de tu tierra, te piden un saludo para el padre de un asistente a esta charla, contemporáneo nuestro. ¿Te puedes sentir más feliz? (Julián Cueva Pardo, yucateco de origen cántabro lo pidió). Creo que el sentido de la vida toma otra importancia”.— Gaspar Silveira Malaver