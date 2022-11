Préstamos FONACOT: todo lo que debes saber antes de solicitar un crédito

Esta institución gubernamental permite a los trabajadores, que no cumplen con los requisitos de las entidades bancarias, acceder a créditos que permitan mejorar su calidad de vida.

Conseguir un préstamo no siempre es una tarea sencilla. Muchos bancos y entidades de préstamo exigen una serie de condiciones difíciles de cumplir para muchos, dejando a multitud de personas sin la posibilidad de acceder al dinero que necesitan. Por este motivo, el gobierno de México, creó en 1974 el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).

¿Cómo acceder a un crédito de FONACOT?

El primer paso para optar a uno de estos préstamos es sacar cita en FONACOT.

Sin embargo, antes de optar por este tipo de créditos es conveniente saber si cumplimos con los requisitos para hacerlo. A continuación, podrás encontrar un listado de cuáles son estas condiciones y qué documentación es necesario aportar.

¿Quién puede pedir un crédito de FONACOT?

Es importante saber que el sistema de citas de FONACOT no puede verificar que la información solicitada al usuario cumpla con los requisitos necesarios para obtener el préstamo. Por ello debemos conocer cuales son estos antes de realizar este trámite. De no ser así, la cita se agendará igualmente, pero el tiempo invertido en acudir a la sucursal habrá sido inutil, ya que no nos concederán el crédito.

Estos son los requisitos necesarios para obtener el préstamo:

La empresa en la que trabajamos debe estar afiliada a FONACOT.

Tener un contrato por tiempo indefinido o de planta con la empresa.

Llevar al menos un año trabajando en la empresa.

Tener entre 18 y 59 años.

¿Qué documentación se requiere?

Identificación oficial vigente, con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio, con fecha no superior a 3 meses.

Los últimos cuatro recibos de nómina, expedidos por la empresa.

Último estado de cuenta bancario.

¿Cuáles son los créditos que ofrece FONACOT?

El 12 de julio del presente año, 2022, esta institución anunció tres nuevos créditos a los que van a poder acogerse los trabajadores mexicanos. Estos son: el crédito en Efectivo, el crédito Mujer Efectivo y el crédito a Damnificados.

Crédito en Efectivo

Este préstamo ha sido ideado para proporcionar liquidez inmediata que permita la compra de bienes y servicios. El monto total depende del salario mensual del solicitante y, aparte de la documentación ya mencionada anteriormente, es necesario aportar al menos 2 referencias personales.

Sus tasas de interés son preferenciales, sus plazos van de 6 a 30 meses y tiene una comisión de apertura del 2%. Además, es posible abonar las cuotas vía nómina y cuenta con un seguro por pérdida de empleo, incapacidad o invalidez total o permanente o, en el peor de los casos, fallecimiento.

Crédito Mujer Efectivo

Esta modalidad tiene la intención de ayudar a mejorar la calidad de vida de las trabajadoras, protegiendo y haciendo crecer su patrimonio y facilitando la adquisición de bienes de consumo duradero.

Como el crédito Efectivo, este ofrece tasas de interés preferenciales, idénticos plazos de pago y la misma comisión de apertura. De la misma forma, permite descontar las cuotas del préstamo directamente de la nómina y ofrece el mismo seguro por desempleo, deceso, incapacidad o invalidez total o permanente.

A la documentación requerida, deben añadirse también dos referencias personales, y es necesario contar con un número de celular personal.

Crédito a Damnificados

Con el objetivo de contribuir a la recuperación del inmueble del solicitante, este tipo de préstamo está orientado a facilitar la compra de bienes como electrodomésticos, materiales de construcción o muebles.

Pese a que también tiene tasas de interés preferenciales y cuenta con el mismo tipo de seguro, sus características son diferentes a las de los dos tipos de créditos anteriores.

Plazos de pago de 12 a 24 meses.

No existe comisión de apertura.

Ofrece un plazo de 120 días para el primer descuento.

Crédito Apoyo Diez Mil

Este es uno de los préstamos más solicitados por aquellas personas que vieron afectados sus ingresos personales durante la crisis del COVID-19, y está ideado precisamente para amortiguar este tipo de contratiempos en la economía de los trabajadores.

Como su nombre indica, consiste en un préstamo de 10 mil pesos en efectivo.

No tiene comisión de apertura.

Tiene un plazo de pago de 36 meses.

Se empieza a pagar a partir del cuarto mes.

Las cuotas son fijas y su cantidad es de $ 360.23 pesos mexicanos.

Garantía del FONACOT

A parte de ser una institución gubernamental, el FONACOT cuenta con una sólida supervisión bancaria, ya que está sujeto a la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Además, rinde cuentas a la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública le asigna un auditor externo. Al participar en el mercado de valores como emisor, también está sujeto a la vigilancia de inversionistas, intermediarios y calificadoras de valores.

(I.S.)