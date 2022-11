¿Necesitas una tarjeta de débito? ¿Cuál es la adecuada, cómo adquirirla, de qué banco?

No importa si estudias o trabajas, si eres joven o ya mayor. Cualquier persona mayor de edad que realice alguna actividad económica o se beneficie de algún ingreso de recursos requiere de una tarjeta de débito.

Ya en entrada la segunda década del siglo XXI, la mayoría de las empresas, industrias e incluso instituciones educativas les depositan los salarios de sus empleados y colaboradores por medio de una tarjeta de débito.

Además, la nueva dinámica de la economía global, que se basa en gran porcentaje en movimientos en línea son más ágiles y eficientes gracias a una cuenta que avale una tarjeta de débito, lo que lleva a preguntar qué es, cuál es la más indicada, como se obtiene y qué banco es el más recomendable para tramitar ese plástico.

¿Qué es una tarjeta de débito?

Una tarjeta de débito, según definición de economistas, es un instrumento financiero que emite u otorga una institución bancaria, banco o caja de ahorros que permite al cliente tener un saldo o dinero electrónico del que puede disponer por medio de una cuenta corriente asociada al plástico.

Es decir, es una tarjeta de plástico que cuenta con una banda magnética que almacena los datos del titular de la cuenta bancaria que le facilita al usuario la adquisición de los artículos y productos que se desee en comercios y establecimientos que la aceptan como medio de pago.

E igualmente, permite a sus propietarios realizar extracciones o sacar dinero en efectivo de alguna red de cajeros automáticos afiliados a una institución bancaria y otras operaciones, como recargar un teléfono celular con tarjeta prepago, completar transferencias, entre otras transacciones.

De manera general, es un dispositivo de plástico intransferible, del tamaño de una credencial del INE, con el logotipo y nombre del banco, un número de identificación, el nombre del titular, la fecha de vencimiento y con una banda magnética en la que se almacena información con la filiación de su dueño y otros datos relacionados.

Musk quiere que @Twitter se convierta en un "banco". Permitiría tener una cuenta con dinero para enviarlo a otros usuarios y para pagar servicios, e incluso está considerando ofrecer desde una tarjeta de débito hasta préstamos. ¿Qué te parece esta idea? pic.twitter.com/E8mW4VjRpo — Javier Matuk (@jmatuk) November 12, 2022

¿Cuáles son las características de una tarjeta de débito?

Las características de una tarjeta de débito se reúnen en ciertas clasificaciones, que son la titularidad del dinero, es decir que el saldo de la tarjeta es en su totalidad del dueño, ya que está vinculada a una cuenta corriente o una caja de ahorro.

También son los bancos los que establecen determinados límites de la cantidad del retiro de dinero en efectivo de una tarjeta de débito del cajero automático. El plazo del pago es inmediato, ya que se efectúa automáticamente, por lo que el monto se descuenta en el momento de realizar la transacción.

Algo importante para tener en cuenta es que el retiro de dinero en efectivo de la tarjeta de débito no implica costos ni comisiones adicionales, siempre que se usen los cajeros asociados al banco, y además, permite a los clientes un control de su dinero, ya que puede llevar al cabo la supervisión del gasto de forma exhaustiva.

¿Cómo funciona una tarjeta de débito?

El funcionamiento de una tarjeta de débito se resume en cinco pasos, que son presentar el plástico en el comercio o establecimiento donde se quiera realizar la compra o hacer algún pago. El vendedor introduce el monto indicado de la compra y desliza la tarjeta por el dispositivo electrónico también llamado posnet.

A continuación, el titular de la tarjeta inserta la clave de acceso o PIN de cuatro dígitos para confirmar la transacción, el comprador recibe el comprobante de pago, que es necesario solicitar para cualquier aclaración o duda en relación con la operación.

Y para terminar la transacción, los montos se debitarán o depositarán automáticamente a la cuenta del vendedor o del negocio donde se utilizó la tarjeta de débito del cliente.

Quieres comprar en el extranjero y no tienes Tarjeta. No te preocupes, ingresa a https://t.co/Ciwz0L2dM2 Obténla ya! pic.twitter.com/LWvVsZ4IcQ — Tarjeta de Débito (@Tarjeta_Debito) July 5, 2016

¿Cuáles son las ventajas de una tarjeta de débito?

Ahora que las transacciones en línea se generalizaron, sobre todo a partir de la pandemia de Covid-19 en todo el mundo, la tarjeta de débito se emplea como un reemplazo de dinero en efectivo, o en otras palabras, en el momento de llevar al cabo alguna compra o pago no es necesario tener dinero en efectivo.

Hay mayor seguridad, ya que no se tiene que retirar el dinero en efectivo del cajero, con lo que se evita el riesgo de pérdida o robo de la tarjeta, y hay un ahorro de tiempo, ya que se puede pagar en los establecimientos que acepten las tarjetas de débito con el dinero electrónico que sumen en alguna cuenta bancaria.

Otra de las ventajas de la tarjeta de débito es que hay un tope para el usuario, ya que no es posible gastar dinero del que no se disponga en la cuenta, con lo que no se generan deudas ni préstamos con las entidades financieras e incluso hay descuentos y beneficios adicionales en determinados comercios.

¿Cuál es la mejor tarjeta de débito sin comisiones en México?

Decidir por la mejor tarjeta de débito, según los expertos de Kardmatch -plataforma digital interactiva que se fundó 2008 por profesionales en la industria de tarjetas de crédito-, podría ser una tarea difícil, sobre todo por las diversas opciones que hoy ofrece el mercado mexicano.

Para los especialistas, una tarjeta de débito funciona como un producto financiero asociado a una cuenta bancaria con el que puedes recibir o enviar dinero y bien utilizar como un método de pago.

Para elegir la tarjeta de débito adecuada, el usuario debe considerar los siguientes puntos del banco emisor: si tiene costo de apertura, si hay algún cobro de comisiones, si la institución bancaria pide saldo mínimo para no cobrar comisiones, por el número de cajeros automáticos disponibles y la seguridad que ofrece la banda financiera.

Compra con seguridad y dinero propio, solicita tu Tarjeta de Débito en https://t.co/Ciwz0L2dM2 pic.twitter.com/0MYNXkhSl2 — Tarjeta de Débito (@Tarjeta_Debito) August 2, 2016

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una tarjeta de débito?

Para solicitar una tarjeta de débito es necesario cumplir con cuatro requisitos indispensables en cualquier institución bancaria del país. La primera ser mayor de 18 años, la edad mínima requerida, porque se le solicita al cliente un documento oficial que acredite su identidad.

Para ello se puede utilizar como comprobante, la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o el pasaporte que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores, y abrir o tener una cuenta bancaria, corriente, de ahorros o a la vista y proporcionar dos referencias personales.

De igual forma, presentar factura de servicios, brindar documentación que verifique el domicilio del solicitante y otorgar el último recibo de sueldo o documentación que acredite los ingresos del cliente y llenar la solicitud del banco que elegiste. El período de espera para la tarjeta de débito varía de cuatro días a dos semanas.

¿Cuál es el mejor banco para abrir una cuenta de débito?

La respuesta a esa pregunta depende del solicitante, que debe considerar las opciones y beneficios que ofrece cada institución bancaria.

A la hora de decidir, de acuerdo con el portal de Kardmatch, debe tomar en cuenta las características que prefiera el cliente en una cuenta, por ejemplo, la cobertura del plástico, si hay pago o no de comisiones y el monto del saldo mínimo.

Asimismo, más ahora, a raíz de las nuevas formas de trabajo en casa o las compras en línea de prácticamente todos los rubros comerciales, las herramientas digitales, y los métodos de seguridad y rendimientos que ofrece el banco también son esenciales a la hora de definir qué tarjeta de débito tener.