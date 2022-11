Peso mexicano llega a máximos alcistas históricos

Recientemente el mercado ha dado un giro repentino al optimismo gracias a las noticias provenientes del gran dragón rojo, China, donde se declaró el fin de la política anti-Covid, dando como resultado un alza en los valores de bolsa a nivel mundial. Hecho que se sintió también en Latinoamérica, región en la que China ha invertido miles de millones de dólares y que actualmente es extremadamente importante para el comercio internacional con ese país.

Como resultado de este optimismo global debido al cambio de políticas chinas, el peso mexicano logró máximos históricos. A pesar de que no se trata de una señal inequívoca de un movimiento importante, muchos valores mostraron velas Doji en los gráficos, además de otros patrones de modificación de la tendencia. Sin embargo, se debe recordar que el contexto actual no favorece de manera decisiva una conversión alcista de los valores de bolsa a nivel internacional y que muchos analistas expresan más bien lo contrario, y los temores de recesión no han dejado de atormentar el rendimiento de los mercados.

Números verdes para el peso mexicano

Durante la jornada del viernes 4 de noviembre se registró la primera alza significativa para el peso mexicano, el cual llegaría a cotizar a 19.47 por dólar, después de haber sufrido una prolongada caída desde el mes de junio. El momento histórico más importante del peso sigue siendo, hasta ahora, el mes de noviembre de 2021, cuando llegó a alcanzar 21.82 pesos por dólar. Actualmente, entre los pares de monedas denominados “exóticos”, el peso mexicano (MXN) se encuentra en una posición muy ventajosa frente a otras monedas. Sus emparejamientos con el dólar o el euro han crecido en popularidad dentro de la comunidad trader, y los movimentos en alza y baja ofrecen oportunidades que la comunidad ha aprendido a aprovechar.

Para el cierre de la jornada del 7 de noviembre, el peso se habría impulsado hasta los 19.54 pesos por dólar, marcando el inicio de una clara tendencia alcista en el mercado internacional. A pesar de esto, es necesario mantener la cautela en todo momento cuando se realizan inversiones en los mercados de divisas con los denominados “pares exóticos”, entre los cuales se encuentra el par USD/MXN. En la actualidad, sin embargo, el peso mexicano continúa cobrando importancia entre las principales monedas exóticas en el mercado Forex.

México no escapa al peligro

A pesar de las buenas noticias, ni México ni ningún otro país de Latinoamérica escapa al peligro de la potente recesión que se avecina, según lo explicado por Finamex a través de su directora de análisis económico, Jessica Jordan, actualmente se están “recalibrando los riesgos” y la noticia de que China podría eliminar la política de Covid cero fue un parte aguas para la economía mundial, pero a pesar de todo, estas políticas continúan estando vigentes y la contracción de la economía china es actualmente inevitable.

El problema radica en que una contracción de la economía china reagudizaría la escasez de productos manufacturados que había venido viviendo en los últimos meses y que parecía haberse paleado en parte. La inflación internacional continúa, además, jugando un papel importante en la escena macroeconómica actual, las alzas en los precios de las materias primas no se han revertido, del mismo modo que no se ha logrado controlar la inflación dentro de los Estados Unidos, principal socio financiero de México y de muchos países latinoamericanos.

Todos estos movimientos en rojo podrían afectar al trading mayorista con acciones de la bolsa mexicana. Ya en los Estados Unidos, donde el poder adquisitivo se ha visto afectado por la inflación, muchas cadenas importantes de tiendas se encuentran cerrando sus puertas, a la espera de una dura recesión para el país norteamericano, que se espera, salpique a Latinoamérica en algún momento en el futuro, condenando también a los mercados de valores de la región.

(I.S.)