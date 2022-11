Mercado gris: ¿qué es y cómo puede afectarte? Sigue estas recomendaciones.

Cuando encuentras un producto en internet a un menor precio que en tiendas, es posible que lo adquieras en línea; sin embargo, esta diferencia de precios podría ser causa del llamado mercado gris, aquí te explicamos qué es, cómo puede afectarte y algunas recomendaciones.

Por esta razón, debes ser cauteloso cuando observes un producto en internet a un precio menor que en tiendas, ya que el mercado gris es más complejo de lo que te imaginas.

Mercado gris: ¿qué es y cómo puede afectarte?

El mercado gris es un mercado paralelo, es decir, sucede cuando un producto fabricado legalmente en el extranjero, se importa para su comercialización, sin haber pasado por el distribuidor oficial y/o titular de la marca, señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Este tipo de bienes se compran o venden a través de canales de distribución no autorizados.

¿Por qué puede afectarte comprar en el mercado gris?

Los productos son originales, pero no se compran directamente a las empresas, es decir, no están en regla, puesto que los vendedores no pagan aranceles o certificaciones que aseguren la procedencia de los mismos.

Esto ocasiona que se vendan aparatos electrónicos como celulares, televisiones, etcétera, reparados o reempaquetados como si fueran nuevos y el consumidor puede tener problemas a futuro si es que su mercancía tiene algún daño, pues nadie podrá resolver el problema.

En conclusión, los productos podrían resultar con fallos o incompletos y difícilmente se harán responsables para cumplir a cabalidad con la calidad que se debería.

Sigue estas recomendaciones

Para no caer en el mercado gris, sigue estas recomendaciones: