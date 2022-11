¿Cómo comenzar a invertir en acciones?

El mundo de las finanzas se encuentra cada vez más cerca del público en general ya que cualquier persona hoy cuenta con fáciles medios online para poder abrirse una cuenta e ingresar a dicha actividad. Aunque esta sea una actividad que sigue sumando adeptos, no todos se encuentran en condiciones de llevarlo a cabo.

Las inversiones no son una cuestión de azar y es por eso que cada persona que decide ingresar a este mundo debe contar con, al menos, un poco de estudio del mercado y con funcionan las acciones para no sufrir más de un dolor de cabeza. Que cada vez haya más formas de poder invertir abre un abanico de posibilidades incalculables, pero es necesario entender que es no funcionan poniendo en el buscador “comprar acciones de Adidas”, realizar la operación y listo, sino que es necesario entender cómo se mueve el mercado.

Para poder comprar acciones de Adidas, es indispensable analizar cada uno de los aspectos que implica invertir en una marca tan reconocida a nivel mundial, teniendo en cuenta diferentes aspectos como pueden ser, puntualizando en la marca alemana, la estrategia de mercado que utilizará para expandirse, la ampliación de la cartera de productos, y las distintas inversiones para investigación y desarrollo de los años venideros. También es necesario tener la mirada puesta en la competencia para saber la evolución de estos, las negociaciones con los subcontratistas o las dificultades con las que se puede llegar a encontrar dependiendo las legislaciones gubernamentales en los países donde vende.

Este es un claro ejemplo de que son demasiados los factores que deben analizarse antes de pensar en invertir en una marca, sin importar la magnitud de la misma, porque son los elementos del mercado los que delimitan el campo, y no el nombre de la firma por sí mismo. Siguiendo con el ejemplo de Adidas, lleva una pérdida del 56,49% en el último año, habiendo tenido su pico máximo de valor por acción en enero del 2020 cuando llegó a valer 314.60 euros, algo así como 6137,96 pesos mexicanos.

Marcas líderes

En el mercado se miden tanto los factores influyentes para eventuales alzas, como así también las debilidades que afronta la marca dentro del mercado. Continuando con el ejemplo de Adidas, en los aspectos positivos podemos destacar una cartera de productos amplia, tanto de gama alta, como así también de gama media con su marca Reebok; la solidez financiera que implica una marca con más de 70 años en la industria; la cantidad de puntos de venta a lo largo y a lo ancho del planeta tierra; las estrategias de marketing que utiliza basada en los patrocinios; y por último, los diferentes acuerdos y alianzas con otras empresas para llevar adelante una empresa sostenible.

Pero ninguna firma cuenta con todos aspectos positivos, por lo que en el caso de la insignia creada en 1949 por el alemán Adolf Dassler, dentro de sus debilidades podemos encontrar el precio de sus productos que suelen tener un costo monetario más elevado de la media, y en parte se debe a los procesos productivos costos que tiene utilizar tecnología innovadora; la cantidad de subcontratistas con los que cuenta hace que dependa muchas veces de los tiempos de ellos las tandas productiva; y finalmente a pesar que Adidas cuenta con Reebok como una segunda marca, es la única que tiene, un aspecto bastante inferior a sus inmediatos competidores que cuentan con más marcas y esto hace poder contar con una cartera de productos sumamente superior.

Estos ejemplos son algunos de los que se deben tomar para realizar un análisis previo de las inversiones que los usuarios pretenden llevar a cabo, ya que tal como mencionamos anteriormente esto no es un juego de azar o probabilidades, sino que es comprar una parte del patrimonio de una marca, con las responsabilidades, derechos y obligaciones que refiere contar con este tipo de títulos. Es necesario contar con conocimientos, al menos, básicos tanto de inversiones, como así también de economía para poder ingresar a este mundo, que ofrece la posibilidad de multiplicar el dinero y el patrimonio de una manera independiente, buscando la evolución constante, ocupándose de cada uno de los asuntos y adquiriendo experiencia con cada una de los procesos que se realizan.

