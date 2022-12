Salario mínimo en México en 2023 aumentará 20%; este es el monto que cobrarán los mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El salario mínimo en México aumentará un 20 % en 2023, con lo que pasará de 172 pesos diarios (8.6 dólares) a 207 pesos (10.35 dólares), gracias al consenso del Gobierno, la patronal y el sector obrero.

Ya es un hecho!



Hoy anunciamos en la mañanera que, por consenso con empresarios y trabajadores, el #SalarioMínimo tendrá un nuevo incremento histórico de 20% a partir de 2023. pic.twitter.com/tQUuBEQ5w2 — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) December 1, 2022

"Esta mañana, en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el Gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20 % al salario mínimo en 2023", anunció este jueves Luisa María Alcalde, la secretaría del Trabajo de México.

Aún falta la confirmación oficial de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.



En la rueda de prensa diaria del Gobierno, la funcionaria también informó de una subida del 20 % para el sueldo básico de los municipios de la frontera norte, donde pasará de 260 pesos diarios (13 dólares) a 312 pesos (15,6 dólares).

El @GobiernoMX, empresarios y trabajadores acordaron aumentar 20% el salario mínimo. A partir de enero de 2023 el salario mínimo será de 207.44 pesos al día (1,052 pesos más al mes); en la zona norte alcanzará 312 pesos diarios (1,584 más).Se recupera 90% del poder adquisitivo). pic.twitter.com/PT5Tpe7U4x — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) December 1, 2022

AMLO no ve riesgo de inflación por aumento en salario mínimo

Ante el anuncio del aumento del 20% en el salario mínimo para 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó este jueves que no ve riesgo de que se dispare la inflación.

El jefe del Ejecutivo federal destacó que para evitar la inflación se impulsa el Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic), que significa destinar más de 300 mil millones de pesos este año para que no aumenten los precios de las gasolinas y del diésel. "No podemos permitir que se desate la inflación, porque eso afecta mucho podemos estar incrementando el salario pero si aumenta la inflación no avanzamos".

"Yo les comento que con este incremento no vemos riesgo que se dispare la inflación, además estamos llevando a cabo un plan anti inflacionario, que significa destinar un subsidio de más de 300 mil millones de pesos este año para que no aumenten los precios de las gasolinas y del diésel y ese es un componente importante en la inflación", dijo.