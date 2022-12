Gastan más en Qatar: mexicanos, entre los que usaron más sus tarjetas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Los mexicanos se posicionaron como la segunda afición en Qatar que más gastos realizó durante los partidos de fútbol.

De acuerdo con datos de Visa, se colocaron debajo de Estados Unidos y arriba del Reino de Arabia Saudita.

A detalle, el mayor volumen de transacciones de pago en el estadio fue durante el partido Arabia Saudita contra México el 30 de noviembre, seguido por el partido Argentina contra México el 26 de noviembre. Así, los mexicanos gastaron casi cuatro veces más que los argentinos, con 29% y 8%, respectivamente.

En tanto, el partido con el mayor monto promedio de transacción fue Estados Unidos contra Irán el 29 de noviembre con 29 dólares, con un promedio total de 14 dólares en compras de bebidas y comida, y 89 dólares en promedio en mercancías.

De acuerdo con Visa, los 5 partidos con más gasto fueron: -Arabia Saudita vs. México equivalente a 5.1% del gasto total. -Argentina vs. México con 4.7% del gasto total. -Camerún vs. Brasil con 3.7% del gasto total. -Portugal vs. Uruguay, 3.6% del gasto total. -Catar vs. Ecuador 3.6%.

Resaltó que el gasto de consumo ya superó el gasto total de torneos anteriores, dónde más de 90% de las compras en Doha fueron con pago digitales.