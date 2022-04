Infórmate más sobre las nuevas sorpresas financieras del 2022

Al ser totalmente on line, la compra y venta de divisas pareciera que no tenga ningún tipo de horario. Sin embargo, semanalmente este tipo me movimientos financieros cumplen con sus parámetros de tiempo y en el horario mercado forex tendrás a tu disposición toda esta información para tus transacciones.

En la app forex mercado y horarios están en el mismo lugar, ya que no todas las divisas se mantienen en una misma línea de comportamiento durante el transcurso del día. Todo negocio de la moneda que te interese intercambiar, se rige bajo el la hora del país perteneciente.

En el RoboForex se puede trabajar e invertir las 24 horas del día a partir de las noches de los domingos y cierra todos los viernes al finalizar el día. La aplicación te ofrece acceso al calendario económico anual, con ello, cada usuario podrá organizar con más viabilidad la compra y venta de sus divisas.

¿Cómo se separan las horas por zona?

A pesar de que toda la red se encuentre en constante movimiento durante las 24 horas desde domingo en la noche, hasta cada final de viernes. Existen horas, en las que el mercado tiene mayor movimiento.

Por ejemplo: las horas de operación del mercado asiático, el dólar, el yen, el euro y el dólar australiano. Son el tipo de divisas que más movimiento tienen y con las que puedes planear tus transacciones, con más orden.

Uno de los horarios en donde la aplicación, te asegura una mayor actividad es durante la apertura de la bolsa de Nueva York. Siendo esta, una de las más importantes en el mundo y en donde todas las monedad existentes se intercambian.

Aprende a organizar tus horarios

Dependiendo de la zona horaria en la que encuentres, te recomendamos ordenar las transacciones siempre en base a lo volátil que es el mercado de las divisas. Solamente existen feriados de manera global como la navidad u año nuevo, donde toda la actividad se detiene y vuelve a iniciar a principios de año.

Los mejores días para operar

Como anteriormente mencionamos, las horas dependiendo del país suelen ser unas más dinámicas que otras, pero, los domingos y lunes son los días con las transacciones más lentas.

Lo martes y los miércoles comienza a moverse un poco más, hasta el jueves y viernes. Al finalizar la semana, todos los usuarios de forex se encuentran en plena actividad intercambiando globalmente.- (I.S)