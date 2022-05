Wall Street: ¿Cómo abrió la Bolsa de Valores de Nueva York hoy miércoles 11 de mayo de 2022?

NUEVA YORK, Nueva York.— Este miércoles, en la apertura de actividades de Wall Street los precios de las acciones subían en la Bolsa de Valores de Nueva York y los rendimientos de los bonos aumentaron esta mañana.

Este día, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que la inflación había cedido terreno el mes pasado, aunque no tanto como se esperaba.

En la apertura

Al inidico de la jornada bursátil, el índice S&P 500 registraba un alza de 0.8%, mientras el índice tecnológico Nasdaq ascendía 0.6% y el promedio industrial Dow Jones sumaba 0.8%.

Las mayores ganancias las registraba Dow Inc. que avanzaba 3.84%, es decir 2.53 unidades; Chevron Corp. que subía 3.37%, es decir 5.42 puntos; y Merck &Co. Inc. que ganaba 3.10%, es decir 2.73 enteros.

Bonos del Tesoro

Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron luego que el Departamento de Trabajo reportó que los precios al consumidor ascendieron en abril en 8.3% comparado con el mismo mes hace un año.

Los precios del petróleo se incrementaron en 5%.