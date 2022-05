Wall Street con fuertes ganancias a media jornada

NUEVA YORK, Nueva York. — Este lunes, a mitad de la jornada en Wall Street, los mercados avanzaban en terreno positivo y los precios de las acciones subían de manera significativa, luego de siete semanas con pérdidas.

A media jornada

El índice S&P 500 se incrementaba en 1.8%, mientras el promedio industrial Dow Jones agregaba 667 unidades, el 2.1%, para quedar en 31,935 puntos, y el índice tecnológico Nasdaq aumentaba en 1.3%.

Los bancos subían en base al alza de los rendimientos de los bonos. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subía de 2.77% a 2.86%. Bank of America se incrementaba en 7%.

También prosperaban las empresas tecnológicas. Apple subía 4.1% y Microsoft ascendía 3.5%. La volatilidad de ese sector ha ocasionado violentos altibajos en el mercado en las últimas semanas.

VMware aumentaba en 21.4% en base a un reporte de que el fabricante de chips Broadcom desea comprarla.

Pérdidas y ganancias

Entre las empresas con mayores ganancias se encontraban:

JpMorgan Chase&Co. con un avance del 7.40%; Goldman Sachs Group Inc. sumaba 4.13% y Caterpillar Inc. con un incremento del 3.70%.

Entre las que perdían estaban:

Dow Inc. con -1.70%, Home Depot Inc. -0.57% y Nike Inc. Cl B con -0.44%.

Estaban rezagadas las cadenas minoristas y otros sectores que dependen del consumo directo. Amazon perdía 1,1%.