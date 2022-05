Criptomonedas estables un tanto inestables: el caso de Terra y su token Luna

Las monedas estables o vinculadas al precio de monedas de curso legal como el dólar denominadas ‘stable coins’ han sufrido la implosión de Terra y su token Luna, llevándose por delante un ecosistema de más de 50.000 millones de dólares.

A muchos de los que hacían trading con las criptomonedas Terra o Luna, les han caído pérdidas.

La clave fue que Terra (UST) se ancla al dólar estadounidense mediante un algoritmo y operaciones activas en vez de respaldarse mediante dinero fiat (euros o dólares, por ejemplo). Así, cuando empezaron a producirse ventas del UST (con un precio estable de un dólar estadounidense) todo el proceso se aceleró. El UST perdió su ‘peg’ o tipo de cambio entre Terra y Luna (que respaldaba el precio de Terra) y se llevó por delante a esta última.

Dicho de otra manera, cuando el trading mostró que un dólar de Luna ya no valía un dólar de UST, los traders se declararon insolventes y Luna se desplomó.

La firma coreana que creó Terra y Luna, Luna Foundation Guard, creó un protocolo de anclaje (peg) que ofrecía un interés fijo a quienes depositaran UST en su plataforma para que se generase demanda de UST (operaciones activas). Cuando los inversores empezaron a cambiar sus UST por Luna al encontrar rentabilidad en la diferencia (algo así como un ataque especulativo), el precio de esta última se desplomó.

Otras ‘stable coins’ como Tether mantienen su paridad con el dólar estadounidense respaldándola con activos como efectivo, bonos o letras del Tesoro para garantizar que cada token tenga ese respaldo de un mínimo de un dólar.

Por ejemplo, USD Coin está auditada y totalmente respaldada por efectivo y bonos del tesoro de Estados Unidos. Recordemos, que Terra tenía un algoritmo, lo que la hacía menos ‘estable’.

Terrá llegó a ser una cripto del ‘top ten’ mundial

A primeros del mes de mayo Terra era una de las diez criptomonedas más valiosas del mercado, con un solo token y a un precio de 85 dólares, después de haber marcado un máximo histórico de 119,5 dólares. El 17 de mayo Luna vale 0,0001771 dólares y el trading en todas las criptomonedas se ha resentido.

Según algunos medios de comunicación especializados en el mundo cripto, el cofundador de Terra, Do Kwon pretende bifurcar la blockchain Terra. Así, la nueva cadena de bloques no estará relacionada al UST, en tanto que la antigua red Terra se denominará Terra Classis (LUNC) y seguirá coexistiendo con UST.

Debido a este desplome en Terra y Luna, durante unos días se disparó el trading, pues hubo maniobras para devolver a Terra a su nivel de un dólar y movimientos bajistas para enriquecerse con la tendencia bajista de la criptomoneda.

Digamos que se dispararon los volúmenes de negociación de Terra y Luna y, mientras unos traders intentaban recuperar el control de la moneda (proteger la paridad), otros especulaban contra ella. De hecho, se ha hablado en muchos foros de un ataque coordinado.

En cualquier caso, el efecto dominó de Terra/Luna ha puesto en el disparadero a las criptomonedas. Muchas personas no entienden cómo funcionan y no distinguen entre unas y otras. Para ellos, la caída de esta cripto es solo una muestra más de que el sector es tremendamente especulativo y oscuro y necesita mucha mayor regulación.

Los rumores de que pudo haber algún tipo de ataque contra esta moneda estable no ayudan. Para algunos pudo ser un ataque; para otros, una prueba de que las ‘stablecoins’ no son estables y, para otros más, la prueba irrefutable de que no se debe hacer trading con criptomonedas.

Hoy un aviso en la web coinmarketcap.com señala que debido al des anclaje de UST, la cotización de Luna está experimentando una extrema volatilidad, aconseja operar con cautela y recuerda que la blockchain de Terra también se ha parado.- I.S.