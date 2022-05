Wall Street. Acciones con avance firme a mitad de la jornada

NUEVA YORK, Nueva York.— A mitad de la jornada de este jueves en Wall Street, los principales índices avanzaban de manera vigorosa después de que Macy’s y otros grandes mayoristas reportaron resultados trimestrales favorables.

A media sesión

Siendo las 12:50 de la tarde, el índice S&P 500 ganaba un 2.22%, es decir 88.37 unidades, para llega hasta las 4,067.11 unidades, con lo que el barómetro referente iba en camino de cerrar la semana con ganancia después de siete semanas de pérdidas.

El promedio industrial Dow Jones avanzaba 1.839%, es decir 594 unidades, y se colocaba en los 32,713.84 puntos, y el tecnológico Nasdaq subía 2.99% es decir, poco más de 344 unidades, para colocarse en los 11,777.69 enteros.

.Pérdidas y ganancias

Entre las acciones que más ganaban se encontraban Boeing Co. que avanzaba un 5.22%, es decir 6.37 puntos; Nike Inc. Cl B con un 4.69%, que representa 5.08 puntos y Home Depot Inc. con un 3.72%, igual a 10.93 unidades.

Entre las que perdían se encontraban: Johnson & Johnson con un 0.01% menos, es decir dejaba 0.02; Verizon Communications Inc. que retrocedía un 0.22%, es decir -0.11 y Merck & Co. Inc. con un retrocedo del 2.42%, que equivale a menos 2.27 unidades.