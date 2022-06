¿Cómo afecta a tu economía el aumento a la Tasa de interés?

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- El aumento de la principal tasa de interés del país va a encarecer el costo de los préstamos que otorgan las instituciones financieras destinados a empresas y particulares como tarjetas de crédito, hipotecarios, automotrices, de nómina y consumo en general, por lo que las familias deberán ser muy cuidadosas con el manejo de sus deudas.

Se espera que el Banco de México anuncie un aumento de 0.75% en la principal tasa de interés del país, siguiendo la política de la Reserva Federal de Estados Unidos, con el fin de contener el incremento general de precios.

Dicho aumento llevaría a la tasa de interés objetivo hasta 7.75%, el nivel más elevado desde noviembre de 2019. Se estima que los aumentos continuarán, dependiendo del comportamiento de la inflación, con lo que podría terminar el presente año en niveles récord, arriba del 9.0%.

Advierten sobre las deudas

Dicha tasa sirve de referencia a los bancos e instituciones financieras del país para fijar el costo de los diferentes tipos de préstamos que otorgan, por lo que se espera un aumento en los créditos, aunque de manera diferenciada.

El primer impacto del aumento será en todos los préstamos referenciados a la llamada Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), como sucede con algunos créditos empresariales, por lo que los dueños y directivos deberán ser muy cuidadosos con el manejo de su deuda y las condiciones en que contratan nuevos compromisos financieros.

También hay que ser muy cuidadosos con los préstamos personales, como los realizados a través de la tarjeta de crédito o de nómina. Aunque algunos bancos advierten que no habrá un aumento sustancial en este tipo de préstamos, debido a que las tasas de cobran ya son muy elevadas, lo cierto es que sí se han detectado aumentos importantes cuando la tasa de Banxico aumenta.

Algo similar sucede con los créditos automotrices e hipotecarios. Si usted ya tiene un préstamo para adquirir su vivienda y esa tasa fija no deberá verse afectado por el aumento, sin embargo, si el crédito es a tasa variable, el costo de su crédito aumentará.

En caso de que apenas vaya a contratar un crédito hipotecario, deberá de pensarlo dos veces antes de hacerlo, tomando en cuenta que la tasa y las condiciones en que le ofrezcan el crédito no sea muy oneroso para su economía.

El horno no está para bollos, las familias en general deberán ser muy cuidadosas con el manejo de su presupuesto en estas épocas de alta inflación y alza en las tasas de interés, si no quieren verse en problemas por la carestía.