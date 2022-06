Consejos para administrar mejor tu presupuesto ante el aumento de precios

Bien sabido es que en el país (y el mundo en general) ha enfrentado un alza constante de la inflación durante los últimos meses, lo cual ha impactado directamente en el nivel de precios que evidenciamos en el comercio y por consecuencia, también nuestro bolsillo se ha visto más abultado.

Por esta razón, es que llegar a fin de mes se ha hecho cada vez más complicado y probablemente has tenido que pensar en alternativas para lograrlo, como por ejemplo acudir a la solicitud de un préstamo rápido en entidades prestamistas como Creditea. Es por esto que a continuación te dejamos unos cuántos consejos que te ayudarán a administrar tus finanzas de manera más eficiente y así el próximo mes puedas tomar las mejores decisiones respecto a tu presupuesto.

Consejos para administrar tus finanzas y lograr hacer frente al alza de precios

Ya que los precios están cada vez más altos y nuestros ingresos no aumentan de la misma forma, aquí encontrarás unas cuantas recomendaciones para administrar tu presupuesto de la mejor manera:

Realiza una lista de prioridades de tus gastos mensuales. Ordénalos

Es muy importante tener claridad de cuáles son los ítems que componen tu gasto mensual. Una vez que tienes claro en qué gastas tu dinero, ya puedes comenzar a visualizar cuáles son tus pendientes y cuáles ya realizaste y en base a esto, es más fácil responder la pregunta ¿me lo puedo permitir?

Preocúpate de tener un listado de tus gastos, separados por aquellos que son esenciales y aquellos que no. Los primeros los debes cubrir si o si, por lo que deberían estar al inicio de tu lista. Luego sigue con los no esenciales, ordenando del más importante al menos importante, según tu valoración.

Ejemplos de gastos esenciales, son aquellos relacionados a la educación, alimentación, transporte, entre otros. Los no esenciales generalmente están asociados a ocio y recreación.

Busca alternativas. Los sustitutos pueden ser una buena forma de ahorrar.

Con tu lista ya definida, pregúntate si hay algún ítem de esta que podrías reemplazar con una alternativa más económica. Muchas veces estamos acostumbrados a hacer las cosas cotidianas de una forma, que no necesariamente es la más conveniente o económica, pero que lo hacemos así porque es parte de nuestra rutina.

Date el tiempo de probar marcas más económicas. No te dejes llevar por las etiquetas. Es muy común que elijamos algo por cómo se ve un producto, cuando hay uno de la misma calidad a un menor precio, justo al lado del que siempre hemos comprado.

Evalúa otras modalidades. Por ejemplo, el transporte es un item que siempre estará presente en nuestro presupuesto mensual. Revisa si en vez de ir en coche, la posibilidad de tomar el camión o salir en bicicleta puede ser factible.

Define un presupuesto para cada ítem. Se estricto.

Conocer de antemano nuestras posibilidades y limitaciones nos permite saber a ciencia cierta si nos es factible o no incurrir en un determinado gasto. Cuando planificas tu gasto mensual y asignas un presupuesto por cada ítem de tu lista, te es más fácil conocer dónde tienes más flexibilidad y dónde te aprieta más el zapato. Sigue este consejo y trata de hacer una revisión periódica de tu presupuesto, a medida que avanza el mes. Compara lo presupuestado con lo realmente gastado y actualiza el monto disponible que te va quedando. Si tu planificación se cumple, quiere decir que has armado un plan acorde a tu realidad. Si no, ya sea que gastaste menos o te endeudaste, cerciórate de revisar en qué fallaste, para corregirlo el próximo mes.

Solicita un préstamo rápido

Si a pesar de seguir todos los consejos anteriores, tus ingresos no son suficientes para cubrir tus gastos mensuales para alguna necesidad en específica, evalúa la opción de acudir a un préstamo rápido, pero siempre teniendo la precaución de poder saldar tus deudas en los plazos establecidos. Estos préstamos, como su nombre lo dice, son de acceso rápido por lo que tienen la ventaja de venir en ayuda de esos momentos en que más los necesitas. Puedes acceder a ellos mediante entidades financieras, tales como Creditea y lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar, de manera online. Ten en cuenta que son créditos para montos reducidos, pero que por lo mismo, ofrecen convenientes condiciones.

Un plan de tus finanzas personales, tu mejor amigo en momentos inflacionarios

Siempre recuerda que fracasar en planificar, es planificar para fracasar. Ya conoces los principales pasos que debes seguir para ordenar tu dinero y hacer frente al alza de precios que estamos enfrentando.

Si solicitas un préstamo rápido recuerda siempre incluirlo en tu plan financiero y hacerlo parte de tus obligaciones mensuales.

(I.S.)