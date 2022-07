Vacaciones en Yucatán: la razón por la que debes evitar el ''tarjetazo''

“Creo que si te quieres ir de vacaciones es porque hiciste un ahorro y tienes el dinero para hacerlo”, consideró Marisol Cen Caamal, profesora universitaria y consultora financiera.

Lamentó que la gente se vaya de vacaciones aunque no tenga dinero y luego deba pagar las consecuencias económicas, por eso recomendó ir de vacaciones con el presupuesto que uno tenga, aunque sea solo ir de paseo a la playa un día.

“Ir de vacaciones debe ser un acto planeado”, reiteró. “Eso es lo principal, si quiero irme de vacaciones, desde antes debo pensar cuánto me va a costar”.

Por eso subrayó que se debe “ahorrar para irse de vacaciones y no salirse del presupuesto”.

¿Por qué no debo sacar un crédito para ir de vacaciones?

“He visto que la gente cae en los comerciales que dicen ‘haz posible tu sueño de irte de vacaciones’ sacando un crédito para el viaje”.

“Si uno solicita un crédito para sus vacaciones, se supone que vas a relajarte y a disfrutar de tu descanso, pero te sale mucho más caro porque cuando regreses vas a tener que trabajar mucho más para poder pagar esas vacaciones porque te fuiste con crédito”, advirtió.

“Así de fácil: si no ahorraste previamente, no te vayas de vacaciones, quédate en casa, a lo mejor busca opciones de esparcimiento en la ciudad”, indicó la entrevistada, quien agregó “tenemos opciones muy baratas en las que a lo mejor lo único que se gasta es la gasolina o el transporte”.

Vacaciones con un presupuesto

Marisol Cen remarcó la importancia de no salirse del presupuesto porque luego llegarán los gastos del regreso a clases “y la gente ya no tendrá dinero”.

“Nos dejamos llevar por el dicho de ‘lo bailado ya no te lo quita’, ya lo disfrutaste pero es un disfrute temporal y luego se convierte en estrés, se convierte en una carga”.

La gente que dice ya no salgo, no me alcanza, me falta, entonces a ver que tengo, para que le alcanza y me ajusto a eso y luego con mayor tranquilidad para lo que me espera.

La editorialista en finanzas del Diario de Yucatán recordó que “estamos ante un escenario complicado de inflación, donde se espera que ésta siga aumentando”.

“No es recomendable dar un ‘tarjetazo’ para irse de vacaciones. No es recomendable nunca”, subrayó. “Es una forma muy cara de darse vacaciones, a lo mejor lo disfrutas temporalmente pero luego te trae estrés”.

Reiteró que es mejor planear y ahorra, para ir se vacaciones, no es para deber.

Prevenir gastos post-vacaciones

Ahora se ve muy complicado el panorama de los próximos meses.

Si ahora uno siente que no le alcanza en el súper se va a poner peor, subrayó

A esto se le suma el próximo regreso presencial a la escuela, lo que traerá consigo gastos que a lo mejor no se tuvieron anteriormente con las clases virtuales, como uniformes, útiles escolares “y ahora más caro”.

“Hay que pensar que serán gastos fuertes y se debe pensar si se tiene ese dinero. Si tienes y te alcanza, toma tus vacaciones o mejor te ajustas a lo que tienes”.

“Creo que hay que ser prudentes en estos tiempos difíciles. Siempre vamos a estar atravesando por tiempos difíciles, pero éstos son momentos difíciles financieramente para todos”.

Remarcó que en el segundo semestre del año habrá mucha incertidumbre, “se esperan alzas en los precios, por lo tanto es momento de ser prudentes con los gastos; hay que ser prudentes para que luego podamos enfrentar lo que nos toque”.