Oportunidades y riesgos de invertir en Forex

El mercado de divisas es uno de los más grandes del mundo. No es de extrañar que sean muchos los inversores que están interesados en Forex.

En este artículo te vamos a repasar las oportunidades y riesgos que tiene este mercado. Si no conoces de qué trata este mercado, no te preocupes, que en las próximas líneas te vamos a explicar que es forex.

Qué es Forex

Forex, conocido también como mercado de divisas, es donde se cotizan todos los pares de monedas que hay en el mundo. Además, es el mercado financiero más grande del mundo porque se mueven cada día casi 5 billones de euros.

Como la mayoría de los mercados financieros, Forex se mueve arriba o abajo como consecuencia de eventos económicos, políticos o naturales.

Alta liquidez

Una de las ventajas más importantes que tiene este mercado es lo grande que es. Una de las principales razones por las que los inversores deciden operar en este mercado es la gran liquidez. Además, la mayoría de los expertos destacan que es un mercado muy transparente, en donde es muy complicado que haya manipulación de precios.

Abierto 24 horas

Forex está abierto las 24 horas del día de lunes a viernes. Es por eso por lo que negocia en un día más que los mercados de bonos y acciones juntos. Los inversores pueden operar en cualquier momento del día sin importar donde se encuentren.

Sin embargo, los expertos recomiendan que el mejor momento para operar en el mercado es cuando se superponen los horarios de los principales mercados financieros del mundo. La justificación es que en ese momento se concentra la mayor cantidad de traders. Se pueden aprovechar los grandes movimientos que hay para obtener beneficios en poco tiempo.

Posibilidad de seguir los activos

A diferencia de las acciones, donde son muchas las que destacan, en Forex solo hay 8 pares de divisas principales que son: USD, EUR, GBP, JPY, CHF,CAD, AUD, NZD. Al haber pocos activos importantes es mucho más fácil hacer un seguimiento de estos.

Mucha transparencia

Ya lo hemos comentado en otros apartados, pero queremos dejarlo claro. Uno de los puntos fuertes de Forex es que se trata de uno de los mercados más trasparentes que hay. Eso es así porque no existe ninguna fuerza que sea lo suficientemente grande para controlar el mercado durante un periodo de tiempo largo. Es por eso por lo que Forex es un mercado que favorece a los pequeños inversores.

La volatilidad puede ser peligrosa

Si se compara con otros mercados como el de acciones, en términos porcentuales las divisas cambian poco, por lo que no parecen muy volátiles a simple vista. Sin embargo, como que se comercian altas cantidades de dinero, cualquier pequeño cambio puede llegar a ser muy significativo.

Elegir bien al bróker

Si haces una búsqueda rápida por Internet encontrarás muchas plataformas que permiten invertir en Forex. No obstante, es fundamental que estudies si el bróker es de fiar. Ten en cuenta que vas a poner dinero en él, por lo que quieres que este se encuentre seguro.

Por lo general, los brókeres seguros son los que se encuentran regulados por organismos financieros de varios países y cuentan con oficinas propias en alguno de ellos. En cambio, los que no son mucho de fiar son los que no dejan muy claro si están regulados y, además, cuentan con ofertas poco creíbles.

Toda inversión conlleva un riesgo

Esto es algo que no solo se debe tener en cuenta para Forex, sino que es extensible para todos los mercados. Por lo general, se recomienda solo invertir una cantidad de dinero que sepas que no vas a necesitar. Así, puede trabajar para darte rendimientos futuros.- I.S.