WASHINGTON.- La quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) cambió el panorama económico en Estados Unidos, donde hace unos días se anticipaba que la Reserva Federal (Fed) subiría los tipos un cuarto de punto o medio punto.

La cifra variaría en función a datos como la inflación o el desempleo, pero ahora la caída de SVB podría hacer que Fed se retracte de la medida hasta que los mercados se estabilicen, según las consideraciones de los expertos consultados por EFE.

Según el profesor de Economía de la Universidad de California, Eric Swanson, antes de la caída del banco el único debate era si la tasa aumentaría un 0.25% o un 0.5%, pero ahora "con el colapso del SVB y las consiguientes tensiones en los bancos regionales, no hay forma de que la Fed aumente medio punto".

De acuerdo con el profesor, lo más probable es que la Fed siga elevando los tipos un 0.25 %, aunque existe la posibilidad de que "incluso detengan el aumento de las tasas de interés durante una o dos reuniones solo para dejar que el sistema financiero se asiente".

Además se espera que cuando se celebre la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed el próximo 21 y 22 de marzo la crisis causada por la caída de SVB "dominará absolutamente la discusión".

El SVB, con sede en California, anunció el pasado miércoles 8 de marzo que iba a buscar una ampliación de capital para tratar de hacer frente a dificultades financieras, una situación que llevó a muchos clientes a retirar sus fondos.

Ante dicha situación, el pasado viernes 10 de marzo los reguladores se vieron obligados a cerrar el banco por falta de liquidez, hechos que hundieron la cotización bursátil de la compañía y sembraron el caos en el sistema bancario en Estados Unidos y otros países.

El Departamento del Tesoro, la Fed y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) anunciaron el domingo 12 de marzo que los clientes tendrán acceso a partir de este lunes a todo el dinero depositado en el SVB y prometieron un plan similar para el Signature Bank, que también fue cerrado bajo los mismos parámetros.

Aunque el presidente de EE.UU., Joe Biden, quiso tranquilizar los mercados al asegurar que el sistema bancario "es seguro", durante entre la mañana y noche de este lunes las bolsas de todo el mundo han registrado fuertes caídas por lo sucedido.

