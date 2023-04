Wall Street abre en terreno mixto y el barril del WTI alcanza los 80.09 dólares

NUEVA YORK, Nueva York.— Este lunes, la jornada en Wall Street comenzó en territorio mixto, cuando el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, sumaba un 0.64 %, mientras los precios del petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, alcanzaban los 80.09 dólares por barril, tras confirmar un recorte de 1.66 millones de barriles diarios por parte de la OPEP+ a partir de mayo.

En la apertura

Once minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, el Dow Jones subía hasta las 33,487.44 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 subía un 0.08 % hasta los 4,112.55 puntos.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas, bajaba un 0.39 % hasta los 12,173.74 enteros.

¿Qué afecta hoy a los mercados?

La OPEP especificó que el nuevo recorte se reparte entre Arabia Saudita y Rusia, que reducirán su bombeo en 500,000 barriles diarios (bd) cada uno, y los seguirán Irak (211,000 bd), Emiratos Árabes Unidos (144,000 bd), Kuwait (128,000 bd), Kazajistán (78,000 bd), Argelia (48,000 bd), Omán (40,000 bd), y Gabón (8,000 bd).

“Esto llega en un momento en que la lucha contra la inflación no ha terminado. Si la inflación de los precios de la energía comienza a recuperarse nuevamente, eso no será un buen escenario para los bancos centrales”, dijo Luc Filip, jefe de inversiones de SYZ Private Banking, en declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.

Las compañías petroleras que cotizan en EE.UU. subieron este lunes por la mañana, Exxon Mobil subía un 5.24 % y Chevron un 4.05 %.

Por sectores

Los sectores que amanecían con mayores pérdidas eran el de servicios públicos y el de bienes no esenciales, con una bajada del 1.12 % y 0.72 %, respectivamente. Mientras que en el otro extremo destacaban las ganancias del energético y el de materias primas, con una subida del 4.88 % y el 0.41 %, respectivamente.

Entre los 30 valores del Dow Jones, las empresas más perjudicadas eran Salesforce (-0.68 %) y Procter & Gamble (-0.52 %). Mientras que las que más ganaban eran Chevron y UnitedHeath (3.76 %).