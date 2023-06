LÃ³pez Obrador pronostica que la econÃ³mico de MÃ©xico crecerÃ¡ 4% en 2023

CIUDAD DE MÉXICO.— Este viernes, durante su habitual conferencia de prensa matutina, en presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “hay menos pobreza“ en el país, además, dijo que la economía va saliendo adelante tras la crisis generada por la pandemia de Covid y pronosticó que para este año habrá un crecimiento anual del 4% y confió que aumentará el próximo año, el último de su gobierno.

El mandatario afirmó que en estos casi cinco años de gobierno, la población mexicana ha recibido más apoyos, hay más ingresos, menos pobreza y esto se ha logrado fundamentalmente por no permitir la corrupción.

“Cuando hablo de los de arriba acuérdense que siempre he sostenido la consigna, la frase, la máxima de `Arriba los de abajo´, que no quiere decir abajo los de arriba, sino abajo los privilegios. Todo lo hemos conseguido fundamentalmente y esa es la clave por no permitir la corrupción, porque se dedicaban a saquear a México".