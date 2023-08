Nota de Moody''s afecta al sector de Estados Unidos

NUEVA YORK (EFE).— La banca estadounidense registró pérdidas generalizadas, aunque no muy fuertes, tras la decisión de Moody's de rebajar la calificación de diez entidades regionales y de poner en revisión la nota de otras firmas más potentes.

Ayer, al cierre de Wall Street, el sector financiero en conjunto se dejó 0.87%, tras haber ido limitando a lo largo del día unas pérdidas que, en las primeras horas, fueron bastante pronunciadas.

Entre la decena de pequeñas y medianas entidades afectadas por la rebaja anunciada por Moody's, la mayor parte llegaron a caer entre 3% y 4%, pero cerraron la jornada con retrocesos mucho más moderados.

M&T Bank se dejó 1.41%, Pinnacle Financial 2.12%, Commerce 0.86%, Old National Bancorp 1.56%, Webster Financial 0.91% o Fulton Financial 2.19%.

La agencia calificadora Moody's rebajó en la jornaa de ayer las calificaciones crediticias de diez bancos estadounidenses y advirtió sobre posibles recortes a más prestamistas.

Moody's recortó un escalón las calificaciones de esos bancos y también puso a otros en revisión por posibles rebajas en sus notas.

Entre los bancos degradados se encuentran M&T Bank, Pinnacle Financial Partners, Prosperity Bank y BOK Financial Corp. Además, Moody's puso en revisión para una posible rebaja de la calificación a seis grandes prestamistas, entre ellos Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street y Truist Financial.

“Los bancos estadounidenses continúan enfrentando riesgos de tasas de interés y de gestión de activos y pasivos con implicaciones para la liquidez y el capital, mientras que la relajación paulatina de la política monetaria no convencional agota los depósitos de todo el sistema y los tipos de interés más altos deprimen el valor de los activos de tasa fija”, escribió la agencia calificadora en una nota.

“Los resultados del segundo trimestre de muchos bancos mostraron presiones crecientes sobre la rentabilidad que reducirán su capacidad para generar capital interno”, escribió la agencia d.

Moody's también cambió su perspectiva a negativo para 11 grandes prestamistas estadounidenses, incluidos Capital One, Citizens Financial y Fifth Third Bancorp.

La agencia hizo el anuncio después de que la empresa calificadora Fitch rebajara la semana pasada la calificación de deuda del Gobierno de Estados Unidos.

“Los bancos regionales tienen un mayor riesgo porque tienen un capital reglamentario comparativamente bajo”, advirtió Moody's, y añadió que las instituciones con una mayor proporción de activos a tasa fija en el estado de cuenta están más limitadas en rentabilidad y capacidad para aumentar el capital y continuar concediendo préstamos.

“Los riesgos pueden ser más pronunciados si Estados Unidos entra en una recesión, lo cual esperamos que ocurra a principios de 2024, debido a que la calidad de los activos empeorará y se incrementará el potencial de erosión de capital”, indicó la agencia calificadora.

Wall Street cerró en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, perdió 0.45% después del anuncio de Moody's.

Al término de las operaciones, el Dow Jones bajó hasta los 35,314.49 puntos, mientras que el selectivo S&P 500 se dejó 0.42%, hasta 4,499.38, y el índice compuesto del mercado Nasdaq retrocedió 0.79%, hasta 13,884.32 unidades.