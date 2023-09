Ventajas y beneficios de los préstamos a domicilio de Provident

¿Sabías que más de la mitad de los mexicanos pidió un préstamo personal durante el 2022 para hacer frente a sus gastos? La Encuesta de Bienestar Económico y Actitudes de Decisiones Financieras del 2022 realizada por la empresa Kantar reveló que un 61,4 % de los ciudadanos del país recurrió a la ayuda de algún tipo de crédito o préstamo.

No obstante, no todos los bancos o entidades son iguales, por ejemplo, Provident ofrece préstamos personales y es la empresa líder del sector de préstamos a domicilio en México. Ten en cuenta que no todos los servicios o préstamos son iguales, ni tienen las mismas ventajas o condiciones tanto de devolución como de cantidad a solicitar.

¿Qué debes tener en cuenta antes de solicitar un préstamo personal en México?

Y es que antes de solicitar un servicio de este tipo, debes conocer bien el mercado para saber qué es lo que ofrece cada entidad y poder comparar. Además, también es conveniente conocer distintos elementos como los diferentes tipos de préstamos financieros, qué empresas ofrecen estos servicios, cuáles son sus condiciones y, sobre todo, cuáles son sus ventajas y cómo realizar una solicitud en línea adaptada a ti.

De esta forma, podrás acertar a la hora de escoger la opción que mejor se adapte a tus necesidades financieras. Por este motivo, y para ayudarte con la elección, hemos preparado una guía con todo lo que necesitas saber sobre los préstamos personales.

Para empezar, el primer consejo que te damos es conocer cuál es la importancia de pedir un préstamo a una entidad de confianza como, por ejemplo, Provident. Como mencionamos anteriormente, esta empresa es la líder del sector de préstamos personales a domicilio en México y cuenta con más de 20 años de experiencia que respaldan su servicio.

Una vez dicho esto, debes saber qué es un préstamo personal. Un préstamo personal es un tipo de producto financiero que permite a quien lo solicita acceder a una cantidad de dinero prestada, a cambio de comprometerse para devolver dicha cantidad junto a los intereses devengados en el plazo pactado a la hora de firmar el contrato.

Básicamente, es un tipo de contrato que te permite obtener un dinero prestado para financiar cualquier fin o medio económico que necesites y pagarlo en cómodos plazos.

Tipos de préstamos y diferencias entre ellos

Los préstamos personales se diferencian de otros préstamos debido a que las cantidades otorgadas son relativamente pequeñas a diferencia de los préstamos tradicionales bancarios, por lo que los intereses también suelen ser menores. Por ejemplo, en Provident puedes solicitar entre $2,500 y $15,000 pesos mexicanos, que si bien es una cifra importante para alguna gente, no es tan grande como las cantidades que se prestan para pagar un automóvil o una casa.

Por otro lado, para los préstamos personales, las condiciones y los requisitos son menos restrictivos que para otro tipo de préstamos. Siguiendo con nuestro ejemplo, los requisitos de los préstamos de Provident son bastante sencillos ya que no se necesitan aval y la solicitud se puede realizar cómodamente desde casa.

Ahora que ya sabes qué es un préstamo personal y algunas de sus diferencias respecto a otros préstamos, nos toca hablar de sus puntos positivos y sus beneficios.

Las ventajas de los préstamos personales de Provident: ¿cuáles son?

Rapidez y sencillez: una vez que solicitas el préstamo para la cantidad que necesitas, la aprobación es muy rápida y en tan solo un par de días, recibirás la cantidad otorgada en la puerta de tu casa.

Flexibilidad y conveniencia: sus servicios se adaptan a tus necesidades. Tanto la cantidad de dinero, como el tiempo y la posibilidad de elegir los pagos. Además, el servicio es personalizado, pues se te asigna un promotor independiente que se encargará de atenderte a domicilio.

Transparencia y seguridad: todo el proceso de solicitud y la entrega de dinero se hace de forma transparente y segura. Además, en caso de dudas, tienen un teléfono de atención al cliente para resolver cualquier necesidad o consulta.

Cómo puedes ver, las ventajas de los préstamos personales de Provident son muchos. ¿Qué esperas para solicitar el tuyo?

