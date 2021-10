10 años sin pesadillas

Cosas cotidianas

Javier Caballero Lendínez (*)

7.13am. El golpe fue tremendo. El sonido devoró esquinas y calles. Los cristales de mi habitación retumbaron a pesar de que vivía en un sexto piso en una calle con mucho espacio por todos lados. Poco después, sirenas, automóviles a alta velocidad por las calles y frenazos. Un helicóptero comenzó a sobrevolar la zona. Yo, apenas tenía 17 años.

Nos remontamos al 10 de febrero de 1997, un lunes cualquiera de un año cualquiera, en una ciudad preciosa y acogedora de la geografía española: Granada.

Delante de casa había un río, que dividía el edificio de otros que había en frente; a un costado, la Vega, un espacio de vegetación que en algún punto se une con cielo en el horizonte; al otro costado, una parte de la Alhambra a lo lejos y una explanada coronada por un Palacio de Congresos imponente. Y si levantabas la mirada al frente, Sierra Nevada te envolvía con sus montañas blancas y brillantes.

13 minutos antes de aquel suceso, a las 7 de la mañana, sonó el despertador. Yo cursaba el último año de la escuela antes de entrar a la universidad. Mi rutina mañanera era siempre la misma. Despertador a las 7; me duchaba, me ponía el uniforme de la escuela, desayunaba y me largaba corriendo a la parada del autobús de la escuela, que estaba a las afueras de la ciudad, en la carretera a Córdoba, a unos cuantos kilómetros de los últimos edificios de Granada.

Desperté como todas las mañanas, en las que un noctámbulo abre los ojos: perdido y arrepentido. Comencé la rutina casi como autómata. Me duché en 5 minutos, me arreglé en otros cinco y me preparé para desayunar. Esa mañana, como todas las demás, subí la persiana de mi habitación, abrí la cortina para dejar pasar la luz y el cuarto se iluminó. Eran las 7.13 y de repente todo tembló.

Sonó un “bum” justo debajo de mi edificio, o eso pensaba. Trataba de mirar por la ventana, pero no veía nada anormal. Lo primero que pensé fue que un camión de grandes dimensiones se había volcado quizás en una calle contigua. Lo cierto es que todo vibró, como si hubiera sido un terremoto con un ligero, pero perceptible, movimiento en mis pies.

No sé qué pregunté a mi madre, ni recuerdo qué me contestó. Lo que sí sé es que no teníamos ni idea de qué era aquello, y que minutos después escuchamos la retahíla de sirenas y automóviles, y el helicóptero.

1997 no era 2021. No había un sitio web de noticias para informarte al momento, ni las redes sociales, y la radio tardaría más en informar. Llegó la hora de salir de casa y caminé los escasos 100 metros desde el portal hasta la parada donde llegaría puntual la “ruta” o autobús de la escuela a recoger a varias personas, siempre siguiendo un trayecto predefinido de paradas.

Cuando subí, el jefe de ruta, es decir, el profesor encargado del orden de cada autobús nos informó:

—A ver, no sé si todos sabéis, pero ha habido un atentado de ETA a las siete y cuarto. Ha sido aquí cerca así que seguramente pasemos cerca del sitio si es que la policía no ha cerrado las calles. Nos dicen que solamente está cerrada una parte, así que por favor, os pido que cerréis las cortinas y respetéis el momento tan duro. No es algo agradable para ver.

Algunos compañeros nos miramos extrañados y asustados. Ese golpe que había escuchado justo al lado de mi casa había sido la explosión de una bomba, clásico de ETA, la banda terrorista vasca, que llevaba ya unas décadas sembrando el terror en España a base de bombas, secuestros y tiros en la nuca a políticos, militares y policías y guardias civiles, sobre todo. Lo increíble es que el atentado no fue junto a mi edificio, sino a 300 metros por lo menos.

Cuando pasamos por el lugar no cerramos las cortinas y vimos un amasijo de hierros en mitad de la calle. Eran los restos de una van blanca del Ejército del Aire, que se dirigía a la base militar de Armilla, una pequeña población en el cinturón de la ciudad. Justo delante de los hierros, un edificio de unas cinco plantas se había quedado sin fachada. Los muros de los departamentos que daban a esa parte de la calle se desplomaron. Desde nuestra posición pudimos ver las áreas privadas, como recámaras, baños y salas como si estuvieran a medio construir. Sin duda, un paisaje dantesco.

La ruta siguió de largo. El silencio en el autobús fue difícil de olvidar hasta hoy, y el odio a ETA, mayúsculo.

El atentado

Domingo Puente Marín abordó la van que le trasladaría a la base militar de Armilla. Ejercía su profesión de peluquero dentro del recinto militar. Minutos después, la furgoneta en la que viajaba saltó por los aires. Murió en el acto.

En el atentado, casi 20 personas resultaron heridas, entre ellas dos niños que estaban en el edificio destrozado, pero increíblemente solo una, Domingo, falleció, dejando sin padre a tres hijos.

Réquiem

El terror armado de ETA comenzó en 1968 y mató durante más de 40 años. Las cifras se dicen solas: más de 3,500 atentados con un saldo de 7,000 víctimas y 835 muertos, de los cuales 22 fueron niños. Entre los fallecidos hubo 206 guardias civiles, 149 policías nacionales, 86 militares, 32 políticos, 24 policías municipales, 13 ertzainas (policía autónoma vasca) y 1 mosso de esquadra (policía autónoma catalana). Otras muchas fueron una especie de “daños colaterales”, según la banda, una ignominia para la sociedad española.

ETA llevó al cabo el secuestro de 86 personas y amenazas a miles más, algunos de ellos empresarios “obligados” a pagar una especie de cuota revolucionaria (el clásico derecho de piso en México).

Ayer, 20 de octubre, se cumplieron 10 años del fin de la hostilidad, si es que se puede llamar así. El 21 de octubre de 2011, España comenzó a despertarse sin el temor de que ETA hubiese perpetrado algún acto cobarde contra la sociedad. Y todo sea dicho, al principio teníamos nuestras dudas de que fuese cierto. Hoy, empezamos a creerlo.— Mérida, Yucatán.

@erjavievie

Periodista de Grupo Megamedia