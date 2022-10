Gabriela Soberanis: Amarte a ti mismo para amar a los demás

He podido constatar que todo lo que vemos fuera de nosotros es un reflejo de lo que hay en nuestro interior. El amor no es la excepción.

Amarse a uno mismo es clave para poder amar a otros. Sin embargo, esto es algo que me llevó algún tiempo comprender. Solía concebir el amor como algo dirigido hacia el exterior, algo que sentía por otros, no algo que requería cultivarse hacia mi para poder dárselo a otros.

El amor es energía, una fuerza poderosa que emana de una decisión consciente. Algunos hemos aprendido a reconocerla, a conectar con ella y a sentirla. Si quieres comprender el amor, debes entenderlo como una decisión; algo que eliges hacer por ti y por otros.

Así es como resulta absolutamente cierto que amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Eso que hacemos a otros, en realidad, nos lo hacemos a nosotros. Cuando odiamos, faltamos al respeto a alguien, somos intolerantes, insensibles, juzgamos, herimos o rechazamos, en realidad es algo que nos estamos haciendo a nosotros.

Pero es de dos vías, si pasamos por alto nuestras necesidades, si no hacemos valer nuestras convicciones, si nos juzgamos severamente, si tenemos dificultades para aceptar nuestros errores, si somos desconsiderados con nosotros, eso justamente haremos con los demás.

También es cierto que nadie ama de forma perfecta, nadie puede decir que conoce la mejor forma de amar, pero si quieres experimentar el amor de una forma más plena, tienes que empezar por ti, no por lo que sientes hacia alguien más.

Cuando amamos de verdad, es porque estamos en un ejercicio continuado de amarnos a nosotros mismos, siendo conscientes de quiénes somos, qué necesitamos, cuáles son nuestros valores y lo que queremos para nosotros; porque en última instancia, eso mismo que queremos para nosotros será lo que demos a los demás.

Elige con cuidado aquello que contribuya a tu bienestar, y rechaza cualquier situación que comprometa tu integridad y el respeto que tienes por ti mismo. Esa es la manera en que puedes asegurarte de ofrecer lo mejor de ti a otros.

He llegado a la conclusión de que la lección más importante en relación con el amor es esta: cuando decimos que amamos a alguien esto siempre estará en función de qué tanto aceptamos a esa persona tal y como es; y como hemos visto antes, en última instancia, esto significa qué tanto nos aceptamos a nosotros mismos.

Aceptarnos a nosotros mismos y a otros es reconocer que todos somos seres en proceso. Nadie es un “producto” terminado, nadie ha llegado a la plenitud. Esa es la razón por la que todos requerimos una gran dosis de amor y paciencia en el proceso de convertirnos en la mejor versión de nosotros.

Aceptar a alguien que decimos amar es respetar el proceso individual de crecimiento y evolución de esa persona; es confiar en que está en el lugar que le corresponde en el inmenso proceso de la vida.

El mejor regalo que nos podemos hacer y que podemos hacer a otros es aceptarnos donde sea que nos encontremos. Muchos de nosotros queremos acelerar nuestro proceso o el de otros porque albergamos la falsa idea de que si somos pacientes y comprensivos con el ritmo propio o de otros, caeremos en la condescendencia, pero eso no es así.

La aceptación siempre será la antesala del amor verdadero, del amor que nutre y nos hace crecer. Si nos mostramos impacientes y decepcionados es porque no estamos aceptando lo que es.

Generalmente, cuando no nos aceptamos unos a otros somos críticos y exigentes, estamos prestos para dar consejos no solicitados o sugerencias que “invitan” al cambio y al mejoramiento. Sentimos una cierta urgencia de que la otra persona salga de su “estancamiento” y sea diferente; sin embargo, esto es lo mismo que decirle a ese alguien: “No acepto lo que eres en este momento, si hicieras lo que te digo, estarías en un mejor lugar y serías una mejor persona”.

Esto solo evidencia que nos gusta la idea de lo que la otra persona puede llegar a ser, pero no lo que, de hecho, ya es. Eso, amigos, no es amor.

Como dije anteriormente, pensamos erróneamente que si nos aceptamos tal y como somos, se morirán todas las ganas de mejorar, pero la naturaleza humana no opera de esta forma.

Los seres humanos somos como las plantas, solo podemos crecer cuando el ambiente es propicio: en la tierra de la aceptación; no en la tierra del rechazo. Cuando las personas sentimos el rechazo o la desaprobación, se libra en nosotros una batalla interna que dispara nuestros más profundos miedos: ¿soy adecuado? ¿soy suficiente? ¿soy digno de amor?

Ese conflicto nos paraliza, nos mantiene estancados, porque toda nuestra energía está dirigida a disipar nuestras dudas, no a mejorar o crecer. El estira y afloja entre aceptarnos o rechazarnos es lo que agota nuestras fuerzas y queda poco o nada para la expansión y la transformación.

Lo que necesitamos todos es una gran dosis de amable aceptación, esa aceptación revitalizadora que nos da la certeza de ser amados en nuestra totalidad, a pesar de nuestras imperfecciones y no solo cuando brillamos. Por eso, si decimos que amamos a alguien (así se trate de nosotros mismos), primero tenemos que asegurarnos que lo aceptamos tal y como es.

Aceptar a esa persona en su totalidad no significa que no pongamos límites o que todo nos tiene que gustar, significa que no estamos más en conflicto con lo que es. Significa que tenemos la certeza de que está en el lugar correcto, yendo al ritmo que le corresponde, hallando su lugar en el gran rompecabezas de la vida. Sin duda, la aceptación siempre nos da la fuerza para movernos, para hacer cambios y ser mejores.

Recuerda: exactamente en la forma en que te aceptes y te ames, es la forma en que aceptas y amas a los demás.— Mérida, Yucatán.

gabrielasoberanismadrid@gmail.com

Coach Profesional y Acompañamiento Espiritual. Podcast Gabriela Soberanis