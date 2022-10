Plaza Grande: Roger Torres Peniche, un vendedor de sueños

Poker de candidatos en el PAN

Por sorprendente que pueda parecer a estas alturas, en el PAN se están agitando las aguas y todo apunta a una estrategia con malicia, por decirlo con suavidad.

En el centro de este ardid aparecen tres nombres: el expriista Roger Torres Peniche, secretario de Desarrollo Social del gobierno del Estado, y los diputados federales Cecilia Patrón Laviada y Rommel Pacheco Marrufo, aunque de rebote se puede citar al alcalde meridano Renán Barrera Concha.

Todo parte del activismo que no ha dejado a un lado el clavadista, cuyo sueño es ser candidato al Ayuntamiento de Mérida o al gobierno del Estado. No falta quien esté interesado en “abanicarlo” y es allí donde asoma Roger Torres, quien, según nos aseguran fuentes del partido, promueve a Rommel Pacheco como un prospecto para la alcaldía y para tratar de desplazar de esta ruta a Cecilia Patrón “vende” la idea de que ésta puede ser la abanderada a la gubernatura, cuando sabe que el candidato natural –incluso ya acordado en la mesa de negociaciones– es Renán Barrera.

Más aún, la estrategia del titular de Sedesol no descarta a Cecilia como probable candidata a senadora si no prospera su plan de desplazar a Barrera Concha. Para ello, la diputada llevaría como compañero de fórmula nada menos que a Liborio Vidal Aguilar, secretario de Educación que ahora está en el bando panista.

Con esta combinación, según su promotor o sus promotores, se garantizarían más votos en el interior del Estado por el acompañamiento de Vidal Aguilar. Como se dice por allá, ver para creer.

Una lógica influenciada

La “lógica” de Roger Torres Peniche para alentar a Rommel Pacheco Marrufo como potencial candidato a la alcaldía de Mérida se basa en encuestas del propio PAN, nos dicen fuentes del propio partido.

En esas encuestas, el diputado federal aparece con buen nivel de conocimiento entre la población, cerca de Cecilia Patrón Laviada, aunque en otros indicadores es superado por mucho por su compañera en la Cámara Baja.

“En sus videítos de ‘tiktoker’ y en su papel de ‘influencer’ recibe miles de ‘likes’, pero no debe olvidar que la popularidad en las redes sociales no necesariamente se traslada a la política y así quedó demostrado en la elección de 2021, cuando ganó el tercer Distrito federal por escaso margen”, señala uno de nuestros informantes, quien ha estado metido de lleno en los recientes procesos electorales.

Lo cierto es que el diputado federal del Distrito 3 se sigue moviendo con miras a una candidatura. La gran pregunta es qué pasará si, con todo y sus padrinos y promotores, no llegara a obtenerla dentro de Acción Nacional.

De lealtades y traiciones

Prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila, reza antiguo refrán que ahora queda como anillo al dedo al expanista Raúl Paz Alonzo, una de las nuevas adquisiciones de Morena.

En las filas morenistas ya están subiendo de tono los cuestionamientos por la llegada del senador, más aún porque no ven nada de lo que ofreció. De acuerdo con gente del partido guinda, el expresidente del PAN en Yucatán “se vendió” a Morena con la promesa de que llevaría consigo a varios de sus incondicionales o seguidores que consideraba fieles, como el exalcalde de Umán Freddy Ruz Guzmán, la excandidata de Motul Aremy Mendoza Cuevas y hasta el alcalde progreseño Julián Zacarías Curi, entre otros.

Sin embargo, las cosas no le han salido bien a Raúl Paz por dos razones: por un lado, no hay mucho interés en seguirlo, y, por el otro, quienes fueron usados como oferta política le deben lealtad al gobernador Mauricio Vila Dosal y esto los pone en una disyuntiva. Así las cosas, Paz Alonzo solo ha podido llevar a Morena a Alaine López Briceño, quien, además, no es panista sino que procede del PRI.

Jueza en problemas

La jueza penal del sistema de justicia antiguo Rubí González Alpuche estaría en riesgo de enfrentar una denuncia por violencia institucional y violencia de género porque presuntamente se excedió en sus funciones durante lo que parecía un sencillo otorgamiento de un perdón.

El ex marido denunciado por su ex esposa llegó a un acuerdo voluntario para que termine el pleito legal que sostienen desde hace años. Ambos acudieron al juzgado dirigido por la jueza para que finalicen el juicio mediante el perdón de la víctima a su presunto agresor, pero este acuerdo mutuo no le pareció a la juzgadora porque intuía que había presión a la mujer para que desistiera de su denuncia.

Entonces, argumentó que le mandaría realizar estudios psicológicos a la mujer, al ex esposo le recordó que tiene orden de restricción y no podía acercarse a su víctima, pero éste alegó que tenían un acuerdo voluntario y por ello fueron al tribunal juntos, y para ahondar el drama, la jueza reveló el testimonio de la hija, que fue testigo en este caso y le atribuyó situaciones negativas a la madre.

Esto ocasionó que la mujer rompiera en llanto, que se retirara del juzgado sin otorgar el perdón y que cuando llegó a su casa reprendiera severamente a su hija. Con estos argumentos, el ex esposo pretende proceder contra la jueza.

Terrenito por aquí y por allá

Mucho coraje sintieron vecinos del fraccionamiento Unidad Morelos cuando se enteraron que el Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY) vendió un área verde de la calle 19 entre 8 y 9 que durante casi 40 años mantiene en buenas condiciones el Ayuntamiento de Mérida, que lo dotó de una lámpara de alumbrado público porque es paso de peatones y porque tiene frondosos árboles de esa antigüedad.

Los vecinos se enteraron de la venta del terreno cuando vieron que llegaron unos volquetes con material de construcción y piedras para que inicie el bardeado de la nueva propiedad particular.

En esta misma calle el IVEY vendió otra área verde pequeña que había en la esquina de la 19 con 7, cuyo dueño construyó locales comerciales que rentó y hoy funciona como un restaurante.

El director general del IVEY, Carlos Viñas Heredia, pasa como un funcionario de bajo perfil en el gobierno estatal, pero maneja un tesoro preciado que es la reserva territorial de Mérida y del Estado. Estas ventas hormiga deberían prender la alerta de los encargados de la fiscalización del IVEY, como los diputados locales, federales y regidores del Cabildo de Mérida, ¿no creen?

Sin un fin cercano

Hace una semana que venció el plazo que otorgó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán para que la secretaria de Fomento Turístico del gobierno del Estado, Michelle Fridman Hirsch, respondiera sobre su responsabilidad en la denuncia de violencia de género y actos homofóbicos que denunció Víctor Cervera Hernández, pero hasta hoy el ombudsman no emite su fallo.

En el comunicado que envió la Codhey al quejoso el 12 de octubre pasado le informa que su gestión 505/2022 actualmente está en estudio y análisis de todas y cada una de las constancias que integran el expediente. No le indican fecha ni plazo para la resolución que acuerde el organismo defensor de los derechos humanos.

“Le apuestan al olvido”, comentó el ex secretario de Fomento Económico Cervera Hernández.