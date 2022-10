Filiberto Pinelo Sansores: El problema de la violencia de las armas en México

Uno de los factores que explican la violencia armada que se padece en determinadas regiones de México -además del muy importante de la descomposición social ocasionada por décadas de abandono al pueblo- es el de la vocación armamentista de nuestro vecino del norte.

Es de Estados Unidos de donde proviene el 80 por ciento de las armas de grueso calibre que usan las bandas de delincuentes que se asientan en los territorios donde se producen los sangrientos sucesos que, con frecuencia, sacuden a nuestra sociedad.

Tiene que reconocerse que no es el único y, quizás, no el más importante. La ruptura del tejido social juega un papel de primer orden en el problema. Pero este deterioro, que comenzó en los años ochenta cuando los dos partidos más antiguos del espectro político -uno en el poder y el otro en la oposición: PAN y PRI- entraron en colusión y establecieron la política antisocial con que desde entonces gobernaron al país, no explica en su totalidad la dimensión de la violencia armada con que se conducen los grupos de la delincuencia. Es, eso sí, el caldo de cultivo que permitió el surgimiento de éstos y su proliferación en determinadas zonas de nuestro territorio.

Sin embargo, es el negocio estadounidense de las armas, que genera billonarias ganancias a sus detentadores, el que juega el papel del obstáculo más grande a los esfuerzos que se hacen para poner fin a la tragedia mexicana.

Según datos del Inegi y la Sedena, cada año ingresan de manera ilegal a nuestro país 200 mil armas de las cuales, el 70 por ciento son fabricadas en Estados Unidos y el 30 por ciento en Europa, aunque de éstas, el 87 por ciento pasa por algún distribuidor estadounidense.

Todas, a través de la frontera con nuestro vecino del norte. Alrededor de 41 por ciento de esos arsenales ingresa a través de Texas, estado donde están 5 mil 938 de las 9 mil 811 armerías que hay en las cuatro entidades fronterizas con México (la mencionada, más California, Nuevo México y Arizona). (La Jornada, 02-01-21).

Sólo para poner un ejemplo, el 70 por ciento de los 34 mil 582 homicidios dolosos cometidos en México durante 2019 –83 por ciento de los cuales fueron perpetrados en Guanajuato, la entidad más azotada por ese flagelo en los años recientes– se cometieron con armas de fuego. Si se tienen en cuenta estas circunstancias se concluirá que hay un fuerte vínculo entre el negocio de la fabricación y distribución de armas en Estados Unidos y la violencia desatada en nuestro país por los cárteles, que se han convertido en un verdadero poder fáctico, no sólo en México sino en gran parte de Latinoamérica.

En Estados Unidos están muy preocupados por el enorme proceso de drogadicción que está sufriendo su juventud, víctima de estos cárteles.

Pero nada hace su gobierno para impedirlo cortando el flujo de las mortíferas armas que sirven a los traficantes de drogas para llevar éstas de México a aquel país. La estadounidense es una política esquizofrénica; mientras por un lado pregona que las bandas mexicanas son la causa del creciente envenenamiento de su juventud, por el otro, les permite que se surtan en su territorio de las mortíferas herramientas que les sirven para hacer eso posible.

Ningún gobierno de los que ha tenido México, desde que el problema se hizo evidente, se había atrevido a emprender alguna acción legal en territorio estadounidense contra el trasiego de armas, hasta que lo hizo el gobierno actual al demandar a un grupo de armeros que surten a los traficantes de drogas de las armas que usan en su letal oficio, ante un tribunal de los Estados Unidos con el fin de que dejen de hacerlo y asuman su responsabilidad en el daño que con su actitud han causado a México y, de camino, a su propio país.

El gobierno mexicano, por conducto de su Secretaría de Relaciones Exteriores, tomó, por primera vez, ese camino y el 4 de agosto de 2021, ante un tribunal federal ubicado en Boston, Massachusetts, puso la demanda. En ella reclama no sólo una compensación económica para reparar los daños sufridos por las prácticas negligentes de los armeros, sino, principalmente, con el fin de que adopten estrictas medidas de autorregulación que eviten el tráfico ilícito de sus productos.

Como era de esperarse, el gran poder que tienen los fabricantes de armas en Estados Unidos pesó más que la justicia y el juez F. Dennis Saylor IV, del Tribunal Distrital de Estados Unidos, mediante un alegato contradictorio, desestimó la demanda. Su razonamiento fue: a pesar de que “el tribunal tiene considerable simpatía para el pueblo de México, y ninguna para aquellos que trafican armas a organizaciones criminales mexicanas (aquél) tiene que seguir la ley debidamente” y como ésta “prohíbe demandas legales que buscan responsabilizar a fabricantes de armas por los actos de individuos que las usan para sus propósitos”, el fallo es adverso a los demandantes.

O sea, ninguna responsabilidad a pesar de ser armas de asalto, es decir, fabricadas para la guerra, las que venden a los capos o a sus agentes, los acusados. Que siga, pues, el baño de sangre. Me he lavado las manos, pareció decir el togado.

Pero nuestro país no se ha arredrado y hará dos cosas: impugnará el fallo e interpondrá una nueva demanda contra otro grupo de armeros, éstos, de Arizona. ¿Por qué lo hace? Lo tiene que hacer como parte de la lucha contra la violencia de las armas que asesinan en México a miles de personas, muchas de ellas inocentes.

Cuando irrumpe en Totolapan, Guerrero, una banda que asesina a 20 en cinco minutos; cuando en Morelos un pistolero da muerte a una diputada; cuando en Irapuato un comando asesina a otros veinte en un rato; cuando desde una motocicleta en movimiento, otro matón descarga una ráfaga sobre un viandante o un automovilista, obligadamente uno tiene que pensar que lo que ocurre es, en buena parte, el fruto podrido de la política perversa de nuestro vecino del norte, donde no acaban de entender que es mucho mejor preservar la vida que las enormes ganancias de los mercaderes de la muerte.— Mérida, Yucatán.

fipica@prodigy.net.mx

Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa